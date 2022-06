Luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmará que no asistirá a la Cumbre de las Américas 2022, Estados Unidos respondió que entendía las razones del mandatario.

A través de conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, dijo que sin importar que AMLO no asista a la Cumbre de las Américas 2022, su gobierno buscará trabajar de la mano con el canciller, Marcelo Ebrard.

El vocero del Departamento de Estados Unidos agradeció al gobierno de México la asistencia del secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, pues detalló “México es un jugador importante en el hemisferio”.

Guatemala y Uruguay no van a la Cumbre de las Américas 2022

Fue durante su mañanera de hoy que AMLO revelo no asistirá a la Cumbre de las Américas 2022 que inicia hoy lunes 6 de junio en Los Ángeles, California.

De acuerdo con lo expuesto por AMLO, no asistirá a la Cumbre de las Américas 2022 porque Estados Unidos no invitó a todos los países del continente, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“No voy a asistir a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América, yo creo en la necesidad de cambiar la política impuesta desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la independencia de los países”

En ese sentido, AMLO desarrolló que no puede realizarse una Cumbre de las Américas 2022 sin respetar la soberanía de los países, así como su independencia.

“La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”

AMLO