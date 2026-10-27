Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, denunció presuntos intentos de fraude durante las elecciones celebradas este martes 27 de octubre, las primeras desde los ataques de Hamás en 2023.

En estas elecciones se eligen a los 120 integrantes del Parlamento de Israel, lo que es clave, pues se determinará qué partidos tendrán representación parlamentaria y si Netanyahu se mantiene como primer ministro.

Netanyahu acusa irregularidades en elecciones que definirán el futuro político de Israel

Netanyahu acusó a tres altos funcionarios vinculados con un partido de mayoría árabe, de intentar “robar las elecciones” tras ser detenidos en el sur de Israel con sobres que contenían dinero en efectivo.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel (JACK GUEZ / POOL / EFE)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, utilizó este incidente para alertar sobre posibles irregularidades en las elecciones, que consideran fundamentales para el futuro del país.

Sin embargo, autoridades electorales señalaron que los sospechosos fueron arrestados cerca de sus domicilios y no de los centros de votación, por lo que calificaron el incidente como un caso aislado.

Ante las acusaciones de Netanyahu, el partido Yashar señaló que este prepara el terreno para cuestionar los resultados en caso de una derrota, mientras que el líder de Ra’am dijo que estaba infundiendo miedo.

Las elecciones definirán no solo la continuidad de Benjamin Netanyahu, sino también el rumbo político y de seguridad de Israel, en medio de las consecuencias de los conflictos con Hamás, Hezbolá e Irán.

De acuerdo con los reportes de la jornada, la participación electoral registraba niveles elevados, en un escenario donde cada voto podría influir en la composición del Parlamento israelí, conocido como la Knéset.