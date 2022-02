En Argentina se viralizó el video de una mujer que interrumpió un programa de televisión para denunciar acoso sexual. ¿Qué pasó después?

Los hechos sucedieron el pasado martes 22 de febrero, en un foro de la cadena América Noticias, donde irrumpió una mujer de identidad hasta ahora desconocida, denunciando:

Los periodistas, que se encontraban analizando un tema, no pudieron ocultar su sorpresa al ver a la mujer reclamar airadamente por el presunto acoso sexual.

De inmediato, el programa se fue a corte comercial. Al regresar, Rolando Graña, conductor del programa, dijo que la denunciante era una persona con problemas de salud mental .

Ante ello, dijo que prefirieron mandar el programa de televisión a comerciales para evitar que la mujer resultara afectada:

“Ingresó al estudio de América Noticias una persona con evidentes problemas de salud mental. No supimos cómo hacer para contenerla en lo inmediato y preferimos ir al corte para que su identidad no fuera divulgada ni fuera estigmatizada por lo que estaba haciendo”

Pese a ello, ya circula en redes sociales un video con los instantes después de que el programa de televisión senfuera a comerciales.

En la grabación, se escucha decir a la mujer que denunció acoso sexual: “estoy harta de que nadie haga nada”.

El discurso de la mujer no paró ahí. Enseguidase dirigió a uno de los periodistas, reclamándole por no haber emitido al aire un video:

Los usuarios de redes sociales reaccionaron, exigiendo conocer más detalles de su denuncia, aunque también pidieron que le brinden ayuda.

“Que esperan de alguien que sufrió una violencia y no tuvo la contención necesaria? No todas pueden expresarse con la máxima claridad... creen que la mente no se daña? Y que hacemos? Nos reímos y hacemos como que no entendemos nada? Acaso no notamos que ella sufre? Nos reímos de eso nomas? Creo que alguien debe escucharla y debe recibir un tratamiento...no para callarla sino para que pueda estar mejor y que en algún momento pueda gritar todas las violencias que vivió con claridad y que la justicia intervenga”

