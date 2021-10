VIDEO: Joven denuncia acoso sexual en las inmediaciones del Tec de Monterrey

Una joven estudiante denunció que fue acosada en las inmediaciones del Tec de Monterrey.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video en el que relató el momento en el que sufrió acoso en los alrededores del Tec de Monterrey.

En el video, la joven narra con lágrimas en los ojos que un hombre a bordo de una camioneta se le acercó y le pidió instrucciones para llegar a algún lugar.

Sin embargo, sólo unos instantes más tarde, el hombre le enseñó sus genitales y con un arma la amenazó para que se subiera al vehículo.

“Hoy iba caminando al Tec y había un bato que venía con una camioneta negra, se me acerca y me empieza a pedir instrucciones… de la nada se saca su aparato reproductor y tiene como un arma y me empieza a decir que me suba”

Relato de la joven en redes sociales