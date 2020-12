Muere Samuel Litte, el mayor asesino serial de Estados Unidos

Samuel Little confesó haber cometido más de 93 asesinatos



Samuel Little, el mayor asesino serial de Estados Unidos de acuerdo con el FBI, murió a los 80 años el pasado 30 de diciembre del 2020 en California.

Con mas de 93 asesinatos confesados en 2018, Samuel Little esparció una ola de terror y violencia entre 1970 y 2005 aunque la mayor parte de sus crímenes pasó desapercibida por la policía.

Cuando Samuel Little fue apresado, comenzó a dar nombres de al menos 50 víctimas haciendo que el FBI lo catalogara como el mayor asesino serial de la historia de Estados Unidos. Se encontraba cumpliendo tres cadenas perpetuas sin libertad condicional desde su condena en 2014.

La muerte del asesino serial Samuel Little fue anunciada por la portavoz de correccionales de California, Vicky Waters quien dijo que su muerte aún no estaba determinada por lo que el equipo forense aún debía investigar los hechos aunque aseguró que no hay indicios de que fuera un acto criminal.

Además también especificó que Samuel Little padecía de diabetes y problemas del corazón entre otras dolencias que le fueron detectadas a lo largo de los años.

¿Quién fue Samuel Little?

Samuel Little era un exboxeador que media 1.90 metros de altura y elegía, en su mayoría a mujeres prostitutas o adictas a las drogas por lo que casi nunca eran investigadas ni mucho menos identificadas por la policía local.

El mayor asesino serial de Estados Unidos aprovechaba su fuerza de boxeador para golpear con sus puños a las víctimas para después estrangularse por lo que en sus más de 93 homicidios nunca dejó marcas de un arma homicida.

Esto le ayudó a que nunca fuera identificado, aunado al contexto y pasado de sus víctimas en donde las muertes de la mayoría fueron catalogados como accidentes, sobredosis e incluso causas naturales.

Samuel Little superó el record de otros asesinos seriales como Ted Bundy

Las víctimas totales de Samuel Little lo convirtieron en el mayor asesino de Estados Unidos, superando el margen de otros asesinos famosos como Joseph James DeAngelo -conocido como The Golden State Killer- o el nunca identificado Zodiac quienes entre los dos sumaron un total de 49 víctimas, una menos que Little.

También Samuel Little como mayor asesino serial de Estados Unidos, superó el número de asesinatos de Gary Rydway, conocido como Green River Killer quien fue culpado de 49 asesinatos y confesó otros 20; Ted Bundy y John Wayne Gacy asesinaron a mas de 30 personas cada uno aunque Bundy era sospechoso de más.

Con información de BBC e Infobae.