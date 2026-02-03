Se ha dado a conocer que Tailandia ha reconocido 5 razas de gatos como motor de su economía ante el auge de la venta de los felinos.

Y es que se reveló que ha habido un auge del mercado felino en Tailandia, valorado en 11 mil 800 millones de dólares (204 millones 500 mil 490 pesos) según Nikkei Asia,

Estas son las 5 razas de gatos mas vendidas en Tailandia

Se ha dado a conocer que Tailandia ha reconocido 5 razas de gatos como motor de su economía al superar el mercado de ventas de perros, el cual está valuado en 7 mil 200 millones de dólares (124 millones 779 mil 960 pesos), el cual ha sido impulsado por urbanización y mascotas compactas.

Es por eso que en noviembre del 2025, el gobierno tailandés designó 5 razas autóctonas como motor de su economía, siendo las siguientes:

Siamés Suphalak Korat Konja Khao manee

Asimismo, estas 5 razas de gatos fueron designados como símbolos nacionales para preservar su genética y fomentar exportaciones culturales.

Pues también cabe recordar que los gatos se consideran en Tailandia, una parte importante de las creencias, tradiciones y prácticas culturales de su país.