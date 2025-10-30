El aeropuerto JFK de Nueva York fue cerrado por emergencia, provocando suspensiones en los vuelos programados.

¿Qué pasó en el aeropuerto JFK de Nueva York?

De acuerdo a los reportes de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el aeropuerto JFK de Nueva York suspendió vuelos tras recibir un mensaje de emergencia por supuestas tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

“El vuelo 3546 de Frontier Airlines aterrizó sin incidentes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York alrededor de las 12:45 p. m. hora local del jueves 30 de octubre, después de que la tripulación informara de un problema en el motor” Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos

Cierre y suspensión de vuelos en el aeropuerto JFK de Nueva York (especial)

Los vuelos que aún permanecían en tierra a la espera de despegar en el aeropuerto JFK de Nueva York, fueron detenidos mientras los que se encontraban en aire, buscaban en donde poder aterrizar ante la emergencia climática reportada.

También se registró una lluvia moderada en Nueva York desde hace unas tres horas, la cual fue acompañada por ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, hecho que fue reportado por la tripulación del vuelo Airbus A320 que despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico.

Ellos emitieron un código 7700 indicando una emergencia general, que aunque no estaba claro el problema, se produjo en momentos en el que el mal tiempo afectaba a los vuelos, por lo que se reveló que la FAA investigará el incidente.

El código 7700 es una señal universal que indica una emergencia existente abordo del vuelo que requiere asistencia, tales como:

Fallas en el motor

problemas eléctricos

Despresurización

Emergencias médicas graves

Según el reporte de Control de Alertas de Tráfico Aéreo, se reveló que hay un retraso en los vuelos en tierra del aeropuerto JFK de Nueva York de 4 horas y 10 minutos aproximadamente.