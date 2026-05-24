China confirmó el exitoso acoplamiento de la nave misión Shenzhou-23 en la estación espacial Tiangong, la cual se convertirá en el hogar de uno de sus astronautas por un año entero.

Con esta encomienda, China buscará duplicar la estancia habitual de seis meses de tripulaciones anteriores, marcando así un logro sin precedente en su carrera espacial.

Misión Shenzhou-23: China analizará resistencia humana al pasar un año en estación espacial Tiangong

China dio a conocer que su misión Shenzhou-23 comenzó con éxito, luego de que la nave lograra acoplarse a la estación espacial Tiangong tras su lanzamiento desde el centro de Jiuquan, en el desierto del Gobi.

El equipo Shenzhou-23 está liderado por el comandante astronauta Zhu Yangzhu, a quien acompañan Zhang Zhiyuan y Li Jiaying.

Esta última la primera astronauta originaria de Hong Kong que participará en una gran expedición de este tipo.

La misión destaca por que uno de los tripulantes permanecerá en órbita durante un año, decisión que busca analizar detalladamente la resistencia humana.

Misión Shenzhou-23: Astronauta de China pasará un año en la estación espacial Tiangong (EFE)

Además, China pretender analizar su tecnológica en condiciones extremas de microgravedad, sirviendo como un ensayo general para trayectos mucho más prolongados hacia la Luna o, eventualmente, el planeta Marte.

Los especialistas llevarán a cabo diversas investigaciones científicas en áreas como la física de fluidos, la medicina y la ciencia de materiales, aportando datos críticos para la supervivencia humana en el espacio exterior.

Expertos advierten sobre posibles efectos adversos de permanecer 365 días en el espacio, entre ellos:

pérdida de densidad ósea

atrofia muscular

cansancio psicológico derivado del aislamiento prolongado

Por ello, la eficiencia en los sistemas de reciclaje de recursos vitales y la capacidad de respuesta ante urgencias médicas serán aspectos examinados minuciosamente por China durante este nuevo régimen operativo.