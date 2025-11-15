Luego de estar 10 días varados en el espacio, tres astronautas chinos identificados como Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, lograron regresar a la Tierra, aterrizando a las 3:21 a.m. (CDMX) en Dongfeng, Mongolia.

De acuerdo con la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, los tres astronautas llegaron a la Tierra sanos y salvos, presentando un buen estado de salud.

Astronautas chinos varados en el espacio (Andy Wong/AP / AP)

¿Por qué los astronautas chinos estaban varados en el espacio?

Originalmente, los tres astronautas chinos debían de regresar a la Tierra el 5 de noviembre; sin embargo, se les ordenó que retrasaran el reingreso.

Esto debido a que se tenía la sospecha de que un fragmento de basura espacial habría impactado en la nave Shenzhou-20, la cual era la que iban a usar para regresar a la Tierra.

Según el reporte de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, la nave presentaba una pequeña fisura en una ventana, lo cual suponía un peligro al momento del reingreso.

Luego de una serie de ajustes, los tres astronautas chinos usaron la nave de reemplazo, la Shenzhou-21, con la que por fin pudieron hacer el reingreso al planeta sin mayores complicaciones.

En total, esta misión paso más de 6 meses en el espacio, en la estación espacial Tiangong, construida por el propio régimen de China, dejando de lado la tradicional Estación Espacial Internacional.

Astronautas chinos varados en el espacio (Wang Jiangbo/AP / AP)

La llegada de los astronautas chinos a la Tierra deja sin nave de regreso a otra misión

Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, los astronautas chinos que regresaron a la Tierra, tuvieron que esperar otros 10 días en el espacio, se debió a que otra misión estaba en puerta para la Tiangong.

Es decir, los astronautas chinos esperaron a sus compañeros para que estos les prestaran su nave para hacer el regreso a la Tierra, lo que dejó a la nueva misión en Tiangong sin un vehículo de regreso.

No obstante, la medios de China reportan que la Shenzhou-22 ya está siendo preparada para ser lanzada, con el fin de que la nueva tripulación de Tiangong tenga cómo regresar.

Aunque de momento solo se sabe de forma oficial, que está será lanzada en el “momento oportuno”.