Al parecer fuertes revelaciones tendrá el libro autobiográfico del segundo hijo del rey Carlos III, poniendo al descubierto que Megan Markle ‘provocó’ pelea a golpes entre Enrique de Sussex y Guillermo de Cambridge.

Según el diario inglés The Guardian ha podido leer parte de un extracto del libro autobiográfico “Spare” del duque Enrique de Sussex, el cual estará a la venta la próxima semana.

En el cual Enrique de Sussex relata uno de los momentos más difíciles y tensos que ha vivido junto a su hermano, el heredero al trono de Reino Unido Guillermo de Cambridge.

Pues en dicho relato, Enrique de Sussex de 38 años de edad asegura que llegó hasta los golpes con su hermano Guillermo de Cambridge, pues Megan Markle habría sido el problema.

Hasta los golpes Enrique de Sussex y Guillermo de Cambridge de 40 años de edad se habrían ido todo por Megan Markle

Según cuenta Enrique de Sussex que la pelea con su hermano Guillermo de Cambridge se daría cuando, el heredero al trono lo visitó en su casa de Londres, “Nottingham Cottage”, con el objetivo de hablar de los problemas con la prensa.

Sin embargo la conversación entre hermanos terminó muy mal, luego de que Guillermo de Cambridge le dijo que Meghan Markle de 41 años de edad era una persona “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

Lo que provocó en primera instancia una fuerte discusión verbalmente, pero todo fue tan rápido y tenso que a los golpes se fueron Enrique de Sussex y Guillermo de Cambridge por Megan Markle.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”

Enrique de Sussex