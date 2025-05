El primer ministro de Canadá, Mark Carney, invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a participar en la reunión del Grupo de los Siete (G7) con el objetivo de abordar un interés en común.

De acuerdo con dicha invitación, el evento se celebrará el 15 de junio de 2025 en Kananaskis para tratar diversos temas, entre ellos algunos que competen al desarrollo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Así lo dio a conocer el medio canadiense The Global Media, donde además se señala que Mark Carney y Claudia Sheinbaum podrían establecer negociaciones alternas frente a los aranceles anunciados por Donald Trump.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, invitó a Claudia Sheinbaum a la cumbre del G7 para tratar temas del T-MEC

De acuerdo con el medio The Global Media, el Primer Ministro de Canada, Mark Carney, invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre de Líderes del G7 en Kananaskis este 15 de junio de 2025.

El mismo medio señala que la inclusión de Claudia Sheinbaum a la cumbre del G7 daría la oportunidad de mantener conversaciones paralelas con Donald Trump sobre los aranceles que amaga con imponer a Canadá y México.

“Brindaría la oportunidad de mantener conversaciones paralelas con el Presidente estadounidense Donald Trump sobre sus aranceles proteccionistas y el futuro del acuerdo comercial trilateral de América del Norte” The Globe and Mall

La información de The Globe and Mail cita dos fuentes, aunque no se ha confirmado si Claudia Sheinbaum aceptará asistir a la cumbre del G7 para tratar temas del T-MEC.

Empresarios de Canadá habrían exigido la presencia de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7 por ser “de la simpatía” de Donald Trump

Según el medio canadiense, fue Goldy Hyder, presidente del Consejo Empresarial de Canadá, quien presionó al gobierno de Mark Carney para que invite a Claudia Sheinbaum a Kananaskis para celebrar la cumbre del G7.

Al justificar esta invitación, dijo que sería conveniente la asistencia de Claudia Sheinbaum porque ha sido muy eficaz para tratar con Estados Unidos, además de ser “de la simpatía” de Donald Trump.

“Es una decisión obvia, ya que compartimos continente con esta otra democracia. Tenerla allí, quien ha sido muy eficaz gestionando y trabajando con el Presidente [Donald Trump], alguien a quien el Presidente aprecia, no es una mala aliada” Goldy Hyder

La cumbre del G7 se celebra a las afueras de Calgary. El Grupo de los Siete (G7) es un foro formado por siete de las mayores economías del mundo, aunque anteriormente no se incluía a México:

Canadá

Francia

Alemania

Italia

Japón

Reino Unido

Estados Unidos