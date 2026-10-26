Marine Le Pen llevó el término “mexicanización” al debate electoral francés para advertir sobre violencia y narcotráfico, mientras presentó propuestas de seguridad e inmigración.

La líder de Agrupación Nacional vinculó la presencia de cárteles con una posible mexicanización de Francia y propuso combatirlos como organizaciones terroristas para restablecer el orden.

Marine Le Pen también prometió endurecer el control migratorio mediante una doble frontera europea y francesa, además de plantear la deportación automática y permanente de indocumentados.

¿Qué propone Marine Le Pen contra los cárteles y la inmigración?

Le Pen utilizó la palabra mexicanización para describir un escenario que, según su planteamiento, estaría relacionado con la expansión de cárteles y violencia criminal.

Durante el lanzamiento de su campaña en Orleans, sostuvo que Francia no permitirá avanzar hacia ese escenario y prometió erradicar las organizaciones criminales sin contemplaciones.

La dirigente de extrema derecha planteó que los cárteles sean tratados como organizaciones terroristas, una propuesta para elevar la respuesta estatal frente a estructuras dedicadas al narcotráfico.

Marine Le Pen, candidata de la ultraderecha francesa (Gabriel Bouys / AFP)

Su planteamiento coloca la seguridad en el centro de la campaña, al relacionar narcotráfico, violencia y cárteles con una amenaza que, afirmó, debe enfrentarse mediante medidas contundentes.

Le Pen también prometió restablecer el estado de derecho y aplicar una política de “tolerancia cero” en materia migratoria, con controles reforzados dentro y fuera de Francia.

En inmigración, propuso una doble frontera, europea y francesa, junto con la “deportación automática y permanente” de personas migrantes que permanezcan en situación irregular.

El discurso fue presentado como una nueva etapa política, pues Le Pen afirmó que su proyecto no representa un regreso al pasado, sino una nueva era.