José Mujica murió hoy martes 13 de mayo, lo que ha conmocionado a todo el mundo; te decimos qué es lo que el ex presidente de Uruguay pensaba de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El ex presidente José Mujica se despidió de la vida pública en enero de 2025 y pidió a los medios de comunicación que ya no lo buscaran, pues ya estaba muy enfermo y quería pasar sus últimos días en paz.

Durante su vida pública, José Mujica habló sobre AMLO en varias ocasiones y tras su muerte te decimos qué es lo que pensaba del ex presidente de México y el conmovedor mensaje que le envió.

Murió José Mujica a los 89 años (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Esto es lo que pensaba José Mujica de AMLO

Luego de haber ganado la presidencia de México en 2018, José Mujica le envió un conmovedor mensaje a AMLO y a los mexicanos; “Suerte, México, y contigo la suerte de nuestra América”, dijo el uruguayo.

José Mujica, ex presidente de Uruguay, describió a AMLO como “un luchador” que logró ganar las presidencia luego de varios intentos fallidos; posteriormente, en 2022, el ex mandatario expresó lo siguiente:

“Creo que López Obrador representa un cachó de esperanza del pueblo mexicano y eso es lo más importante. Pero la vida de López pasa y la causa queda” José Mujica

Sin embargo, esta no fue la primera impresión que José Mujica tuvo de AMLO, pues cuando el ex mandatario de Uruguay visitó México en 2016 criticó que la izquierda en el país se encontraba dividida.

¿José Mujica se identificaba con AMLO? Esto es lo que dijo el uruguayo

Cuando AMLO llegó a la presidencia José Mujica cambió su forma de ver a AMLO, e incluso declaró que sentía cierta identificación con el mandatario mexicano y fue cuando comenzó una relación más cercana.

En 2019, cuando José Mujica fue invitado a la Universidad Iberoamericana para recibir un Doctorado Honoris Causa, el uruguayo dijo que se identificaba con la manera de ser de AMLO.

“He gastado parte de mi juventud intentando luchar por un mundo donde los seres humanos puedan tener un punto de partida igual. Tal vez eso me identifique con su manera de ser. Me siento identificado con la gente que piensa así. Eso no quiere decir que más adelante no haya diferencias”, dijo.