El ex presidente de Uruguay habla ante el avance del cáncer que le fue detectado desde 2024, José Mujica señaló que su salud empeoró y “está muriendo”.

Medios internacionales señalaron que José Mujica, ex presidente de Uruguay en el periodo 2010-2015, anunció que su salud empeoró y que no se someterá a más tratamientos médicos contra el cáncer.

Desde abril de 2024, el expresidente uruguayo informó que padecía cáncer de esófago y que el tumor encontrado fue maligno, por lo que se sometió a radioterapias; sin embargo, este 2025 se informó que su salud empeoró.

De acuerdo con la agencia EFE Noticias, José Mujica informó en entrevista que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora se le expandió al hígado y aseguró que se está muriendo.

El expresidente indicó que “no para” con nada el cáncer que le fue detectado hace poco menos de un año debido a que ya es un “anciano” y por la enfermedad crónica que padece desde hace 20 años.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

José Mujica