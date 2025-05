José Mujica, ex presidente de Uruguay, murió el 13 de mayo de 2025; meses antes reveló que su enfermedad había empeorado; aquí te decimos de qué estuvo enfermo.

El jueves 9 de enero de 2025, José Mujica, ex presidente de Uruguay informó que se retiraría de la vida pública, por lo que ya no dararía más entrevistas.

La razón de su decisión sería la grave enfermedad que padece desde hace casi un año y se había agravado; todo empezó como un tumor.

José Mujica con su perra Manuela. (Andres Stapff/ REUTERS)

¿De qué estaba enfermo José Mujica? Esto es lo que padeció el ex presidente de Uruguay

José Mujica, quien fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, informó en enero de 2025 que ya no daría más entrevistas debido a la gravedad de su enfermedad.

En 2021, José Mujica se sometió a una endoscopia tras detectarle una úlcera en el esófago, para ese entonces, Mujica ya se había retirado de la política.

En abril de 2024, el ex presidente de Uruguay informó que le fue detectado un tumor en el esófago, luego de realizarse un chequeo.

A finales del año pasado, José Mujica fue intervenido quirúrgicamente para colocarle un stent que le ayude a alimentarse.

A casi un año de haberle detectado un tumor cancerígeno, José Mujica reveló que la enfermedad se extendió al hígado y “no lo para con nada”.

José Mujica no se sometió a más tratamientos médicos porque reconoció que ya estaba muriendo

Tras revelar que su cáncer se había extendido al hígado, se dijo que José Mujica no se sometería a más tratamientos médicos, solo seguirá tomando sus medicamentos para tratar los síntomas del cáncer.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, dijo José Mujica en una entrevista.

Asimismo, José Mujica comentó que ya es un anciano y padece dos enfermedades crónicas, por lo que pidió lo dejarán tranquilo, pues ya no dará más entrevistas.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo.