El Colegio de Notarios de Cataluña reveló que el icónico arquitecto español que es reconocido como la máxima figura del modernismo catalán, Antonio Gaudí, dejó escrita su última voluntad.

La revelación se dio a un poco más de 100 años de su muerte, pues se dio a conocer parte del testamento en el que pidió que su patrimonio se usara para su obra más reconocida, la Sagrada Familia.

Cabe destacar que el documento que incluye la última voluntad de Antonio Gaudí permite establecer que murió sin herederos directos, además de que era poseedor de bienes un tanto escasos.

Antonio Gaudí (Especial)

La última voluntad de Antonio Gaudí fue financiar la Sagrada Familia

A más de 100 años de la muerte de reverenciado arquitecto, Antonio Gaudí se reveló el contenido del inventario patrimonial que dejó, en el que se incluye su última voluntad.

El manuscrito que consta de 12 páginas redactado originalmente en noviembre de 1926, detalla que la última voluntad consistió en liquidar todo su patrimonio para financiar la Sagrada Familia.

Dado que el testamento original de 1911 desapareció en un incendio durante la Guerra Civil de España, este registro notarial constituye la prueba oficial sobre sus disposiciones testamentarias.

Basílica de la Sagrada Familia (@sagradafamilia)

Antonio Gaudí designó tres albaceas: el médico Pere Santaló, el arquitecto Domènec Sugrañes y el sacerdote Gil Parés, quienes se encargaron de vender una vivienda del Park Güell.

Con la venta y los ahorros bancarios del arquitecto recabaron apenas 2 mil 991 pesetas, recursos económicos que fueron ingresados de forma íntegramente a las obras de la basílica barcelonesa.

Antonio Gaudí murió sin tener herederos directos

En el inventario notarial que ha salido a la luz a 100 años de la muerte de Antonio Gaudí se indica que el arquitecto murió soltero y sin tener ningún tipo de descendencia directa.

Aunque tuvo tres hermanos e incluso una sobrina que tuvo a su cargo durante años, el documento histórico detalla que no existían herederos forzosos vivos al momento de abrirse la sucesión oficial.

El registro especifica que ya había vendido previamente todas las propiedades familiares recibidas en el pasado, evitando así cualquier reclamo patrimonial posterior por parte de parientes.

De esta manera, la herencia quedó completamente libre de cargas o disputas y permitió que los albaceas liquidaran el resto de sus posesiones para financiar la Sagrada Familia.