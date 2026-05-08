A 144 años de que iniciara la construcción de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia con una bendición e inauguración por el papa León XIV.

La finalización de la Torre de Jesucristo se da en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto español que lo diseñó.

Torre de Jesucristo será inaugurada tras 144 años desde el inicio de la construcción

La Sagrada Familia informó que la Torre de Jesucristo será finalizada después de 144 años de construcción a cargo del proyecto de Antoni Gaudí.

Como parte del centenario luctuoso del arquitecto Antoni Gaudí, la Sagrada Familia realizará la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica en Barcelona, España.

La Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia.

Será el 10 de junio que el propio papa León XIV se presenté para realizar la bendición a la Torre de Jesucristo que ahora está no solo como celebración sino como “recuerdo y reconocimiento colectivo”.

La Torre de Jesucristo es la torre más alta del templo, así como lo más simbólico de la Basílica, constituido por 172.5 metros, catalogándose como la iglesia más alta del mundo.

Dentro del homenaje a Gaudí también se hará un visual que será proyectado durante la inauguración.