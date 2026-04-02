A través de redes sociales, habitantes de la isla de Creta y diversos puntos de Grecia, así como de Tobruk en Libia, fueron testigos de un impactante paisaje casi surrealista cuando dichas localidades se tiñeron de rojo.

De acuerdo con expertos, este fenómeno fue provocado por polvo proveniente del desierto del Sahara, el cual llegó a estas regiones y dejó a su paso impresionantes paisajes rojizos.

La razón por la que Creta y otras zonas de Grecia se tiñeron de rojo (STEFANOS RAPANIS / Anadolu via AFP / Anadolu via AFP)

¿Por qué Creta y otras zonas de Grecia se tiñeron de rojo?

La isla de Creta, así como otras regiones de Grecia e incluso Libia, dejaron impresionantes imágenes de un cielo completamente teñido de rojo como si fuese una película de ciencia ficción.

Este acontecimiento captó de inmediato la atención internacional, inundando las redes sociales con imágenes surrealistas que fueron catalogadas como escenarios de tintes apocalípticos.

La información señala que este fenómeno fue provocado por una densa capa de polvo proveniente del desierto del Sahara, la cual envolvió estas regiones y provocó así los paisajes rojizos y anaranjados.

Puntualmente, intensas ráfagas de viento desplazaron enormes cantidades de arena y partículas minerales desde el norte de África, transportándolas por miles de kilómetros sobre el mar.

El color carmesí que sorprendió a los residentes se produce específicamente cuando los rayos solares interactúan con estas partículas en suspensión, creando así un efecto óptico que transforma la luz habitual en matices encendidos.

Pese a lo intrigante que esto pueda resultar, las autoridades europeas alertaron a la población griega y libia, instándola a cubrirse nariz y boca.

Esto debido a que el polvo del Sahara es altamente peligroso, pues puede generar afecciones en las vías respiratorias.