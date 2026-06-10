Un caballo murió mientras realizaba un recorrido en Central Park, en Estados Unidos, lo que provocó una ola de críticas contra la industria de los carruajes tirados por caballos y reavivó el debate sobre prohibir esta actividad.

De acuerdo con la información, el caballo se desplomó el pasado martes 9 de junio en Central Park West cerca de las 7:29 de la tarde, cuando jalaba un carruaje que transportaba dos pasajeros.

Muere caballo que jalaba carruaje en Central Park; tenía 16 años

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó la muerte de Deniz, caballo de 16 años de edad, luego de que se hicieran virales en redes sociales los videos del animal en el suelo luchando por respirar.

La muerte de un caballo en Central Park desata llamados para prohibir carruajes (Captura de pantalla)

El sindicato TWU Local 100 declaró que el caballo había sido examinado en marzo por el veterinario de la Unidad Montada del NYPD, quien lo declaró apto para realizar esta actividad en Central Park.

Eric Loegel, miembro del sindicato, destacó que, como cualquier otro animal doméstico, los caballos que tiran carruajes pueden presentar problemas de salud “repentinos y catastróficos”.

Tras su muerte, el caballo fue trasladado al departamento de patología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Cornell para realizar la necropsia que determine la causa de muerte.

Muerte de caballo en Central Park revive llamado a aprobar Ley Ryder

La polémica en torno a los carruajes de Central Park no es nueva. Durante años, grupos animalistas y autoridades han debatido sobre el futuro de esta tradición, considerada como un atractivo turístico.

Ashley Byrne, directora de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), destacó que este incidente evidencia que es necesario aprobar la Ley Ryder, para prohibir que caballos jalen carruajes.

El caballo Ryder colapsó en Manhattan el 10 de agosto de 2022, en medio de una jornada de trabajo, por lo que el conductor del carruaje, Ian Mckeever, fue detenido por crueldad animal.

Pese a que la “atracción” de los carruajes tirados por caballos sigue siendo polémica, Ian Mckeever fue absuelto de los cargos y la Ley Ryder sigue sin discutirse en el congreso local.