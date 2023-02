Aunque a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, era uno uno de los posibles testigos más esperados en el juicio contra Genaro García Luna, pero en realidad se convirtió en el gran ausente del evento a pesar de haber sido “sacado” por más de dos meses de la cárcel federal USP-2 Coleman, ubicada en Florida, a cargo de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos

La polémica al respecto inició con los cuestionamientos en medios de comunicación sobre “¿dónde está La Barbie?”. Esto porque a finales de noviembre de 2022 el polémico narcotraficante aparecía que “no estaba en custodia” en el sistema penitenciario estadounidense.

Su retorno a la prisión Coleman, cercana a Orlando, Florida, ya puede confirmarse en el portal web del gobierno de Estados Unidos mediante su nombre, Édgar Valdez Villarreal, o el número de interno 05658-748. Su regreso a la reclusión se registra justo en la recta final del juicio de Genaro García Luna.

Regreso de La Barbie a cárcel Coleman ( Federal Bureau of Prisons de Estados Unidos )

La Barbie ya había informado de sobornos a Genaro García Luna; se da por hecho que estuvo en Nueva York

De hecho el paradero de La Barbie nunca se confirmó oficialmente ni se supo que estuviera colaborando en la preparación del juicio contra Genaro García Luna, pero se dio por hecho al ser testigo colaborador y al haber declarado anteriormente sobre sobornos que habría dado al exsecretario de Seguridad Pública de México.

Ante las dudas de su localización, posteriormente se aclaró que no estar “bajo custodia” no significa que haya sido dejado en libertad. Autoridades puntualizaron que en realidad el sicario seguía en Estados Unidos y que la leyenda “ not in BOP custody ” (no en custodia del Sistema Federal de Prisiones) se pone en su status cuando salen a una intervención médica o a alguna audiencia, por ejemplo.

Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” no está en la cárcel, según la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (Captura de pantalla)

La información en esos días fue hermética pero entonces se empezó a especular que estaba en Nueva York para apoyar con información para el juicio contra Genaro García Luna.

Cabe recordar que en un carta enviada a medios de comunicación en 2012, aún en México, -fue extraditado a Estados Unidos en 2015- afirmó que no solo Genaro García Luna sino que el propio Felipe Calderón eran parte se la estructura criminal del país.

En la misiva, Édgar Valdez Villarreal dijo que Genaro García Luna recibió sobornos de su parte, aunque no directamente, sino mediante otra persona.

La Barbie pudo ser el décimo testigo protegido en juicio contra Genaro García Luna

La Fiscalía de Estados Unidos presentó 26 testigos en contra de Genaro García Luna durante la etapa de testimonios, que ya concluyó el 14 de febrero y que ha pasado a deliberaciones en el mencionado juicio.

Nueve de ellos era testigos protegidos o, en otras palabras, narcotraficantes con beneficios de la justicia estadounidense. El décimo pudo ser La Barbie, pero nadie lo vio aparecer.

Cabe recordar que Édgar Valdez Villarreal fue detenido en agosto 2010 en México y condenado en Estados Unidos hasta 2056.

La Barbie era informante de la DEA dos años antes de ser detenido en México

Aunque fue detenido en ese año, La Barbie ya era informante, mediante una tercera persona, de la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) desde 2008. Declaró haber dado sobornos a Genaro García Luna, tal como lo confirmaron otros narcotraficantes como Jesús “El Rey” Zambada o Sergio Villarreal “El Grande”.

Gobierno mexicano estuvo pendiente del paradero de La Barbie previo al juicio contra Genaro García Luna

Cabe recordar que en los últimos días de noviembre de 2022, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una explicación al gobierno estadounidense sobre la confusión con La Barbie: “¿Cuál fue el arreglo?”, cuestionó.

Posteriormente el canciller Marcelo Ebrard anunció que el gobierno de Estados Unidos aclaró que el pistolero sí se mantenía bajo custodia de autoridades estadounidenses.