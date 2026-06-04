Dos científicos han sido acusados de llevar el virus de viruela del mono a Estados Unidos.

Se trata de Vincent Munster, jefe de la sección de ecología de virus de los Laboratorios Rocky Mountain del gobierno estadounidense, y su colaborador Claude Kwe.

Acusan a científicos por llevar virus de viruela del mono a Estados Unidos

Una corte federal de Detroit acusó de conspiración a los científicos Vincent Munster y Claude Kwe por introducir de contrabando virus de la viruela del mono a Estados Unidos desde África.

Los científicos fueron detenidos en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit el 25 de enero pasado.

Esto luego un vuelo procedente de París y una estancia de nueve días en la República del Congo, país afectado por un brote activo por un brote de mpox.

Mpox (Freepik )

De acuerdo con reportes del FBI, tanto Munster como Kwe mintieron en los interrogatorios que le realizaron.

Indicando que la maleta que llevaban solo contenía equipos de diagnóstico y análisis, sin haber ingresado material biológico.

No obstante, tras investigaciones posteriores del FBI, se hallaron 113 viales en hieleras de las cuales se han analizado 20.

Encontrando que 17 de ellas contenían el virus del mono, uno el virus de la varicela y dos ADN humano.

Hasta el momento, no se saben los motivos por los que Vincent Munster y Claude Kwe llevaran virus mpox desactivado a su laboratorio.

El FBI reporta que se trata de virólogos con una amplia experiencia en la investigación del virus y que se desempeñan en laboratorios con nivel de Bioseguridad 4.

Munster y Claude Kwe comparecerán de forma voluntaria ante un tribunal federal en Missoula, Montana, aunque se trasladarán a Michigan para enfrentar su proceso judicial en la ciudad de Detroit.

En caso de ser encontrados culpables, los científicos enfrentarían una pena de hasta cinco años.