Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, estalló en contra del presidente Donald Trump por la orden de cambiar el nombre del Golfo de México.

El pasado lunes 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y ese mismo día firmó una serie de decretos que involucran a México.

Uno de los decretos de Donald Trump fue para modificar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, que oficializó el Departamento de Interior de Estados Unidos.

Ken Salazar asegura que decreto de Donald Trump por Golfo de México “es una muestra de ignorancia”

A través de redes sociales, Ken Salazar compartió un mensaje en el que calificó como un “arrogante intento” que el presidente Donald Trump busque cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Al respecto, el ex embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, indicó que la iniciativa es una muestra de ignorancia por parte de Donald Trump, además que dijo, también exhibe su desprecio a México.

Lo anterior debido a que en su publicación, Ken Salazar recordó que el nombre de Golfo de México tiene una antigüedad de cuatro siglos, por lo que sentenció que el cambio es un “desprecio absoluto por la historia”.

Asimismo, al salir en defensa del nombre del Golfo de México, el ex funcionario diplomático aseguró que esta iniciativa de Donald Trump no es liderazgo, sino un acto de egoísmo sin vergüenza.

“El arrogante intento de Trump de borrar el nombre del Golfo de México, que tiene cuatro siglos de antigüedad, es una muestra de ignorancia y de un desprecio absoluto por la historia, por México y por las Américas. Esto no es liderazgo, es egoísmo desvergonzado” Ken Salazar

Ken Salazar defiende el Golfo de México. (captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum enviará carta a Google ante el cambio de nombre de Golfo de México

Este miércoles 29 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se enviará una carta a Google ante el posible cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América en Google Maps.

Claudia Sheinbaum recalcó que el cambio de nombre no le corresponde a Donald Trump ni a Estados Unidos ni a cualquier otro país, ya que hay organizaciones internacionales que tienen esta función.

Por su parte, ante el intento de Donald Trump de cambiarle el nombre a el Golfo de México, Ken Salazar apareció nuevamente en redes y salió en la defensa de México.

Ken Salazar tenía años que no utilizaba sus redes sociales personales, ya que siempre utilizó las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México, hasta el día de hoy.