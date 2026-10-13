Treinta años después del asesinato de Tupac Shakur, uno de los casos más emblemáticos en la historia del hip-hop llegó a una resolución judicial con la sentencia contra Duane “Keffe D” Davis.

Un tribunal de Las Vegas determinó que el exlíder pandillero participó en la planeación del ataque que acabó con la vida de Tupac Shakur en 1996, pese a que no fue identificado como el autor material de los disparos.

La condena contra Duane “Keffe D” Davis representa un momento clave en una investigación que permaneció sin responsables procesados durante décadas.

¿Por qué sentenciaron a Duane ‘Keffe D’ Davis por el asesinato de Tupac Shakur?

De acuerdo con los fiscales, Duane Davis orquestó el ataque como represalia por una pelea ocurrida horas antes en el casino MGM Grand, donde Tupac Shakur y miembros de su entorno golpearon a su sobrino.

El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur viajaba en un automóvil BMW junto a Marion ‘Suge’ Knight cuando un Cadillac blanco se aproximó y sus ocupantes abrieron fuego. Shakur recibió varios disparos y murió seis días después en un hospital.

Aunque Keffe D no fue señalado como la persona que apretó el gatillo, la fiscalía sostuvo que proporcionó el arma utilizada en el crimen y coordinó el ataque contra Tupac Shakur.

Tupac Shakur: El ícono que cambió la música y el activismo. (@2pac/Instagram)

Duane Keffe D Davis apelará su sentencia por asesinato contra Tupac Shakur

El caso de Tupac Shakur permaneció sin resolverse durante décadas, hasta que Keffe D habló públicamente sobre su participación en entrevistas y en su libro autobiográfico de 2019, Compton Street Legend.

La defensa de Keffe D cuestionó las pruebas presentadas durante el juicio y adelantó que apelará la condena tras ser declarado culpable de orquestar el asesinato de Tupac Shakur.

Mientras tanto, la sentencia representa un avance judicial en la muerte de Tupac Shakur, uno de los asesinatos más emblemáticos de la historia del rap estadounidense.