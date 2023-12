Javier Milei ordenó la venta de aviones oficiales del gobierno de Argentina, medida que en otro contexto llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la transacción del avión presidencial José María Morelos y Pavón.

El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia de Argentina y ofreció un discurso desde el Congreso Nacional del país sudamericano, en el cual reiteró un ajuste fiscal en la economía.

Manuel Adorni, vocero del gobierno de Javier Milei, comunicó el 12 de diciembre la reducción del 34% de los funcionarios de Argenina. Es decir, una disminución de 18 a 9 ministerios, secretarías de 106 a 54 y subsecretarías de 182 a 140.

“No hay plata. No hay alternativa al ajuste, al shock. Eso impactará negativamente sobre el empleo, el salario y los pobres e indigentes (...) Este es el último mal trago” Javier Milei

Durante el anuncio del primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), también se informó sobre la suspensión de la publicidad oficial para todos los medios de comunicación durante un año.

Javier Milei, presidente de Argentina (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Gobierno de Javier Milei en Argentina concreta venta de aviones usados por funcionarios

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, comunicó que se concretó la venta de dos aviones de la estatal YPF, de acuerdo con las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Andorni.

Esta medida forma parte del recorte de 3 mil 000 millones de dólares anuales en gastos de funcionamiento público que comunicó la vocería del Gobierno de Argentina el 12 de diciembre.

Manuel Andorni dijo que estos aviones eran utilizados “por lo privilegiados” eran utilizados “casi con exclusividad política”.

AMLO se desmarca de Javier Milei; lo compara con Carlos Menem y Carlos Salinas de Gortari

Javier Milei asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre y, en ese sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se desmarcó de las políticas que busca instrumentar el nuevo mandatario.

AMLO comparó la visión de Javier Milei con la ruta que siguieron gobiernos neoliberales, como el de Carlos Menem en Argentina o Carlos Salinas de Gortari en México.

“Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó, ya lo aplicó el finado ex presidente Menem. Es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas, es lo mismo nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro, pero es lo mismo” AMLO

“No puedo meterme en eso porque estoy gobernando México, ya en nueve meses me retiro, a nada, pero que no caigan en la trampa de la violencia, eso es más sufrimiento, más desgracias”, expresó el presidente el 15 de diciembre de 2023.

Además de la reducción de ministerios en Argentina, algunas de las propuestas que pretende impulsar Javier Milei son: