El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que Javier Milei se parece a Carlos Salinas de Gortari por un motivo muy importante.

Durante su conferencia mañanera del viernes 15 de diciembre en medio de la inauguración del Tren Maya, ante la pregunta de un reportero sobre las políticas de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, AMLO mencionó que no opinaría mucho del tema.

No obstante, se mostró en desacuerdo con el gobierno de Javier Milei y las medidas anunciadas ante protestas. AMLO dijo que le recordaba a un expresidente de México.

AMLO vio en Javier Milei un fantasma pasado de Carlos Salinas de Gortari por esta razón

Una de las controversiales declaraciones que hizo Javier Milei en estos primeros días de su gobierno es que personas que quieran manifestarse en su contra deberán de pagar por sus represores, es decir tendrán que pagar por las fuerza públicas desplegadas para calmar las protestas.

Por este tema es que AMLO fue cuestionado para saber su opinión, a lo que el presidente de México dijo que ese tipo de políticas ya se padecieron en gobiernos anteriores.

Incluso en gobiernos de Argentina como el de Carlos Menem y el del expresidente Carlos Salinas de Gortari en México.

“Es como regresar a lo que ya se padeció, a lo que no funcionó, eso ya lo aplicó el finado presidente Menen, es como si quisiéramos regresar a lo que aplicó Salinas en México, es lo mismo, nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro” AMLO

AMLO insistió que este tipo de prácticas de gobierno no funcionan y que es lo mismo de antes, pero “con más actuación.”

AMLO da importante consejo al pueblo de Argentina

Debido a las duras declaraciones y advertencias de Javier Milei, ante posibles futuras protestas en contra de su gobierno entrante, AMLO decidió darle un importante consejo al pueblo de Argentina.

El mandatario mexicano pidió al pueblo argentino no caer en “ninguna provocación”, y resaltó que lo que es eficaz políticamente, es la no violencia, es decir la resistencia civil pacífica.

Recomendó a los argentinos no exponerse y evadir el acoso, aunque dejó en claro que este tipo de acciones pacíficas no significan no protestar ni mostrarse en desacuerdo con su gobierno actual, y recordó a pensadores como Gandhi, Mandela y Martín Luther King.

Además, retomó las protestas que llevó a cabo en 2006, que hizo por la vía pacífica ante un posible fraude electoral en las elecciones de ese año, cuando contendió por la presidencia de México y que resultó en el fraude electoral de Felipe Calderón.

AMLO dijo que en caso de Argentina es cuidarse para lograr protestar de manera pacífica los objetivos de resistencia.