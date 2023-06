El Parlamento de Japón reformó su código penal para elevar la edad de consentimiento sexual a 16 años, anteriormente la edad mínima era de 13 años, una de las más bajas del mundo.

Este viernes 16 de junio se ha dado a conocer esta nueva reforma que tiene como objetivo prevenir los delitos sexuales en contra de niños y niñas.

También el delito de violación fue reformado , pues ahora se impone que no será necesaria la violencia física o coacción contra la víctima para que el crimen sea tipificado como abuso sexual.

Dicha iniciativa ha sido calificada por la ONG de Japón, Human Rights Now, como un “gran paso adelante”, debido a que las leyes no consideraban “violación” los casos en los que las víctimas no se “resistían lo suficiente”.

Reformas en materia de delitos sexuales en Japón (@japan_leaders / Instagram)

Reformas en materia de delitos sexuales en Japón

Los cambios en materia de delitos sexuales, promovidos este viernes en Japón, implican que adultos no podrán mantener una relación sexual (aunque esta sea consensuada) con menores de 16 años.

La reforma establece una excepción para parejas menores de edad que se encuentren en una diferencia máxima de edad de cinco años.

Otra de las reformas importantes es la anulación de la polémica ley en la que las víctimas de violación debían probar que sus victimarios ejercieron suficiente fuerza y violencia contra ellas.

Esto generó protestas en Japón debido a que no se obtenía justicia para víctimas drogadas, inconscientes, y cuyo autor tomara una ventaja de su estatus social.

Ministro de Japón (KAZUHIRO NOGI / AFP)

Edad mínima en Japón sigue siendo mayor que en América Latina

En 1907 se estableció en Japón que la edad mínima para que un menor pudiera dar su consentimiento para sostener una relación sexual era de 13 años.

Con el aumento de edad a 16 años, se ubica en la misma línea de países como:

Estados Unidos (16 años)

Reino Unido (16 años)

España (16 años)

Canadá (16 años)

Sin embargo, aún se posiciona por encima de gran parte de países de América Latina en los que se considera que un menor de entre 12 a 14 años puede consentir una relación sexual, al igual que en los paíes:

Francia (15 años)

Alemania (14 años)

China (14 años)