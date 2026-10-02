El Ministerio de Cultura de Grecia informó el hallazgo arqueológico de los restos de lo que fue la escuela donde el filósofo, Aristóteles enseñó al famoso conquistador, Alejandro Magno.

Según el comunicado el sitió se trata de un complejo educativo de unos 30 mil metros cuadrados, y se ubica en la antigua ciudad macedonia de Mieza cerca de la actual Naoussa.

La escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno se comprendía de aulas, zonas deportivas, un estadio, un pórtico cubierto y salas destinadas a banquetes, construcción que el rey Filipo II ordenó a mediados del siglo IV a.C para que su hijo y jóvenes nobles recibieron instrucción intelectual y física.

Hallan en Grecia la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno (Ministerio de Cultura de Grecia )

Excavaciones en escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno aún continúan

Tras el hallazgo de la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno, la excavaciones y exploración de los arqueólogos en Grecia aún continuarán.

Los trabajos ahora se centran en el área del pabellón deportivo y las aulas de enseñanza, desde que iniciaron en 2024.

En el sitio también se han encontrado restos monedas, cerámicas, elementos arquitectónicos y estiletes, instrumento que usaban los alumnos para escribir en la Antigüedad.

También en los hallazgos se encontró que la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno hace más de 2.300 años incluía una pista de correr techada (xystós) de 200 metros, a lo largo de la cual se erigían 64 columnas dóricas, utilizada para el entrenamiento físico durante los días de extremo frío o calor.

Entre más detalles de la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno, arqueólogos han encontrado elementos decorativos y constructivos con semejanzas al palacio real macedonio de Egas, en la actual Vergina, donde vivieron Filipo II y Alejandro Magno.