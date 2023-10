La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 600 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 16 de octubre 2023, Volodímir Zelenski pide no tener “dudas” ni “perder la unidad” cuando se cumplen 600 días de guerra.

El Ejército ucraniano repelió en las últimas veinticuatro horas un total de cincuenta ataques rusos en las zonas de Avdivka, Márinka, Kupiansk y Bajmut, todas ellas situadas en el frente del este, donde Rusia ha intensificado sus acciones ofensivas para recuperar la iniciativa en la guerra.

”Con el apoyo de la aviación, el enemigo llevó a cabo sin éxito acciones de asalto” en el eje de Avdivka, se lee en el parte del Estado Mayor de Kiev, que añade que “los soldados ucranianos repelieron más de 15 ataques enemigos” en esta sección de la línea de contacto situada en la provincia oriental de Donetsk.

Avdivka está siendo el centro de los esfuerzos rusos por volver a conquistar territorio.

En la zona de Márinka, unos cuarenta kilómetros al suroeste de Avdivka, “las fuerzas armadas ucranianas repelieron” también “más de 15 de ataques enemigos”, señala también el parte militar de Kiev.

El mismo número de asaltos rusos fueron desbaratados por las tropas de Ucrania en el frente de Kupiansk, en el segmento noreste de la línea de contacto, donde Rusia habría desplegado a más de 100 mil soldados en los últimos meses, según fuentes ucranianas.

También ha habido ataques frustrados rusos cerca de las localidades de Klishkivka y Andrivka, que están situadas al sur de Bajmut y fueron recuperadas por las tropas ucranianas este otoño.

Rusia intenta recuperar los territorios perdidos en esta zona y lanzó 5 ataques que Kiev también dice haber repelido.

Lo mismo habría ocurrido, según el Estado Mayor, en el frente sur de la provincia de Zaporiyia, donde Ucrania ha centrado su contraofensiva.

“El adversario hizo cuatro intentos de recuperar la posición perdida cerca de Robotine, sin éxito”, dice el parte en referencia a la última localidad recuperada (a finales de agosto) por Ucrania en Zaporiyia.

Según Ucrania, Rusia está perdiendo cerca de mil soldados al día y grandes cantidades de material militar en estos intentos de conquistar o recuperar nuevo territorio.

Rusia y Venezuela firman 16 acuerdos de cooperación en energía, turismo y transporte

Rusia y Venezuela firmaron 16 acuerdos de cooperación en las esferas de la energía, el petróleo, el turismo, la cultura y la educación, entre otras, en el marco de la XVII Comisión Intergubernamental que se celebró este lunes en la capital rusa.

”Luego de las productivas mesas de trabajo reconocemos el destacado esfuerzo realizado por los equipos técnicos de ambas delegaciones, que, de forma eficiente, alcanzaron estos acuerdos firmados” Pedro Tellechea, ministro de Petróleo de Venezuela

Destacó en particular los temas de “energía, petróleo, transporte, turismo, educación”.

Según precisó el Gobierno ruso en un comunicado, fueron firmados también acuerdos de transporte marítimo, la cooperación de los medios de comunicación y en las esferas de la cultura y la ciencia.

Además, durante la comisión intergubernamental, las partes debatieron los preparativos para una eventual visita del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Rusia.

Tellechea indicó que estos acuerdos abordan “aspectos que nos ayudan a consolidar una relación mutuamente beneficiosa con el fin de contribuir más decididamente a la formación de un nuevo orden internacional justo e inclusivo”.

Rusia y Venezuela son aliados estratégicos: Moscú ha apoyado al país andino a lo largo de la crisis política de los últimos años y Caracas ha respondido con el respaldo pleno a la guerra en Ucrania.

Entre los acuerdos firmados destacan los memorandos de entendimiento firmados entre la estatal petrolera venezolana PDVSA y la empresa rusa ODK Ingeneering, perteneciente al consorcio Rostec, para el mantenimiento de turbinas de bombeo, y con Rosgueologia para la prospección de nuevos yacimientos en Venezuela.

Además, PDVSA firmó otro memorando con el Instituto de Investigaciones Geológicas Karpinski (VSEGEI) para consultas, estudios geológicos, consultas técnicas y capacitación de los empleados.

Rusia también firmó un acuerdo en materia de turismo con Venezuela, que incluye un plan de cooperación para 2024-2026 que correrá a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico ruso y el Ministerio de Poder Popular para el Turismo de la nación caribeña.

Asimismo fueron rubricados memorandos de entendimiento entre los ministerios de Educación de ambos países para la cooperación en proyectos de educación general, profesional y técnico media y cursos de superación.

La propiedad intelectual no quedó desatendida por la comisión intergubernamental, que también impulsó la firma de un acuerdo en esta materia.

El Teatro Bolshói de Moscú firmó a su vez un memorando con la venezolana Fundación de Teatro Teresa Carreño, mientras que la Agencia Federal rusa para la juventud Rosmolodiozh formalizó su cooperación con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deportes de Venezuela.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak subrayó los éxitos más recientes de la cooperación entre Moscú y Caracas en materia de cultura, educación y deporte, al recordar la reciente inauguración de un Centro de Educación Abierta en Caracas, donde se imparten clases de ruso.

También anunció la próxima entrega a Venezuela de un busto del célebre poeta ruso Alexandr Pushkin, que será instalado en el parque Ezequiel Zamora de la capital venezolana.

Novak asimismo recordó la reciente participación de una delegación rusa en los V Juegos del ALBA, en los que los deportistas rusos pudieron competir como selección nacional, con su bandera y su himno pese a las sanciones impuestas al deporte ruso.”Sin lugar a dudas, se trata de un gesto de amistad que valoramos altamente”, dijo.

Acuerdos entre Rusia y Venezuela (EFE)

Rusia suspende importación de productos marítimos de Japón

Después de China, Rusia anunció el lunes que tomaba medidas restrictivas y prohibía todas las importaciones de productos marítimos procedentes de Japón, como respuesta al vertido al mar de las aguas residuales tratadas de la central nuclear Fukushima.

La agencia rusa de regulación de productos agrícolas, Rosselkhoznadzor, “se suma a partir del 16 de octubre de 2023 a las medidas restrictivas provisionales de China a propósito de la importación de pescado y productos marítimos procedentes de Japón”, informó en un comunicado, añadiendo que se trata de una “medida de prevención”.

“Las restricciones se mantendrán en vigor hasta que se suministre la información exhaustiva necesaria para confirmar la seguridad” de estos productos, precisó la misma fuente.

China suspendió en agosto todas las importaciones niponas de este tipo después de que Japón empezara a verter en el océano Pacífico parte de los 1.34 millones de toneladas de aguas residuales que se han acumulado desde que un tsunami dejó inoperable la central de Fukushima, en 2011.

El agua se utilizó para enfriar los tres reactores que sufrieron fusiones nucleares en 2011, cuando tuvo lugar una de las peores catástrofes nucleares del mundo.

Este proceso fue validado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Tokio insiste en que el vertido no es peligroso ni para el medioambiente ni para la salud humana.

La segunda fase de vertido de estas aguas residuales empezó el 5 de octubre.

Fumio Kishidam, primer ministro de Japón (EFE)

Volodímir Zelenski pide no tener “dudas” ni “perder la unidad” cuando se cumplen 600 días de guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy a sus compatriotas y aliados “no perder la unidad” y no caer en las “dudas” sobre la capacidad del país para ganarle la guerra a Rusia, en un mensaje publicado cuando se cumplen 600 días del comienzo de la invasión rusa.

”La cuestión es no perder tiempo. No perder la unidad. No permitir que las dudas corroan la voluntad”, escribió Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram que comienza recordando la efeméride.

El jefe del Estado ucraniano dio las gracias “a todos los que luchan y trabajan por la libertad de Ucrania”, honró “la memoria de todos los que dieron sus vidas para preservar la nación” e hizo un llamamiento a seguir “destrozando al ocupante cada día” y “hacer todo lo posible para garantizar que el futuro de los ucranianos pertenezca sólo a los ucranianos”.

Zelenski publica este mensaje cuando se acerca el invierno y Ucrania no ha conseguido los avances esperados en la contraofensiva que lanzó a principios de junio.

Kiev se enfrenta además a la oposición de una parte del Partido Republicano de Estados Unidos que consiguió dejar fuera la ayuda a Ucrania de la última prórroga de los presupuestos aprobada en el Congreso, el Partido Republicano está dividido en cuanto a la ayuda a Ucrania.

La mayoría de los republicanos en el Senado, especialmente su líder, Mitch McConnell, están a favor de seguir apoyando a Ucrania frente a Rusia; pero algunos republicanos en la Cámara Baja, donde los legisladores afines al expresidente Donald Trump (2017-2021) tienen más poder, se oponen a esta idea.

El propio Trump sostiene que no debería otorgarse más ayuda a Ucrania y ha afirmado en varias ocasiones que Europa debería ser la principal proveedora de asistencia.

El Gobierno de Biden quiere aprovechar que existe apoyo de los dos partidos a la ayuda a Israel para vincularla con la asistencia a Ucrania y superar los escollos con los que se ha topado hasta ahora en la Cámara Baja.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Congreso que apruebe un paquete de ayuda militar a Israel y Ucrania por valor de más de 2 mil millones de dólares, adelantó el domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.