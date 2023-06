La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 475 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 13 de junio 2023, Rusia informa sobre la captura de varios tanques Leopard y blindados Bradley originarios de Occidente.

Moscú señaló el lunes que había repelido ataques ucranianos en la región de Donetsk, cerca de Velyka Novosilka, y también cerca de Levadne.

Estas informaciones de Moscú y Kiev no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Según analistas militares, Ucrania todavía no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva y está analizando el frente con múltiples ataques para determinar los puntos débiles.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también afirmó que la contraofensiva ucraniana había empezado, y estimó que podría durar “varias semanas, o incluso meses”.

“Nosotros deseamos que (la operación) sea lo más victoriosa posible para, a continuación, poder activar una fase de negociación en buenas condiciones”, agregó el mandatario.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que espera que el éxito de la ofensiva obligue al presidente ruso, Vladimir Putin, a negociar.

Cerca de Moscú, Putin visitó el lunes un hospital militar y condecoró a varios soldados heridos en Ucrania.

En unas imágenes difundidas por el Kremlin, se ve a Putin y a su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, junto a hombres heridos con vestimenta médica azul, algunos de ellos en sillas de ruedas.

Pocas veces el mandatario ruso se ha mostrado con tropas que luchan en el conflicto.

Para los expertos del grupo de reflexión estadounidense Institute for the Study of War (ISW), “las fuerzas ucranianas han hecho avances visualmente comprobados en el oeste de la provincia de Donetsk y en el oeste del óblast de Zaporiyia, que las fuentes rusas confirmaron pero que han intentado minimizar”.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó el lunes que su director, Rafael Grossi, viajará el martes a Ucrania para inspeccionar la central de Zaporiyia y analizar el impacto en ella de la destrucción de la represa de Kajovka en el río Dniéper que dejó al menos ya 17 muertos.

Luego de la capital ucraniana, el jefe del OIEA irá a la central ZNPP, ocupada por los rusos, “para evaluar la situación y organizar una nueva rotación de expertos”.

Desde el inicio de la invasión, Grossi no deja de advertir sobre el riesgo de un accidente nuclear en esta planta del sureste de Ucrania.

Zelenski afirma que la contraofensiva de Ucrania es “difícil” pero “avanza”

La contraofensiva del ejército ucraniano es “difícil” pero “avanza”, afirmó el lunes el presidente Volodímir Zelenski, después de que su gobierno asegurara que sus tropas habían arrebatado al menos siete pueblos a las fuerzas rusas.

“Los combates son difíciles, pero estamos avanzando, eso es muy importante. Doy las gracias a nuestros chicos por cada bandera ucraniana que vuelve a su lugar correcto en las aldeas de los territorios recientemente liberados” Volodímir Zelenski

“Las pérdidas enemigas son exactamente del nivel que necesitamos. El tiempo no es favorable -la lluvia hace nuestra labor más difícil- pero la fuerza de nuestros soldados da buenos resultados” Volodímir Zelenski

Poco antes, el gobierno ucraniano afirmó que había retomado desde este fin de semana siete pueblos en el sur y este del país.

“Siete aldeas fueron liberadas”, anunció la viceministra de Defensa, Ganna Malyar, en Telegram, refiriéndose a varias localidades retomadas en la región de Zaporiyia.

La responsable precisó que los pueblos de Lobkovo, Levadne y Novodarivka, cerca de Zaporiya, habían sido retomados, así como Storozheve, en el sur de la región de Donetsk.

“La superficie del territorio que ha pasado bajo nuestro control es de 90 km2″, aseguró.

El ejército ucraniano también afirmó el lunes que avanzaba en la región de Bajmut.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (EFE)

Ataque ruso en Krivi Rig, ciudad natal de Zelenski deja al menos 10 muertos

Un masivo bombardeo ruso con misiles dejó al menos diez muertos en Krivi Rig, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk y ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski, que lo calificó de “ataque terrorista” por parte de las tropas rusas.

El último balance de víctimas fue ofrecido por el alcalde de la ciudad, Oleksandr Vilkul, que ha cifrado en 28 el número de heridos y ha declarado para mañana un día de luto oficial.

”Los asesinos rusos continúan su guerra contra edificios residenciales, ciudades y ciudadanos”, dijo Zelenski, a través de su cuenta en Twitter, y añadió que “nunca habrá perdón” para los “terroristas”.

El jefe de la administración militar de la región, Serhiy Lysak, había informado previamente a través de su canal de Telegram de que los rusos habían “perpetrado otro acto terrorista contra zonas residenciales. Durante toda la noche. Cruel. Hay muertos y heridos”.

”Los apartamentos del primero al quinto piso están en llamas. El fuego ha cubierto 700 metros cuadrados. Los rescatistas lo están apagando”, dijo Lysak, citado por la agencia de noticias Ukrinform.

Según Ukrinform, un misil ruso de alta precisión impactó contra un bloque de apartamentos.

Krivi Rig, de 635 mil habitantes y situada a unos 440 kilómetros al sur de Kiev, es la ciudad natal de Zelenski.

Bombardeos rusos en ciudades ucranianas (EFE)

Rusia informa sobre la captura de varios tanques Leopard y blindados Bradley, armamento militar de Occidente

El Ministerio de Defensa de Rusia informó hoy sobre la captura de varios tanques alemanes Leopard y varios blindados estadounidenses Bradley en Ucrania.

”Todo el equipamiento capturado es de producción occidental, tanques alemanes Leopard y blindados de producción estadounidense Bradley. Algunas máquinas de combate con los motores en marcha, lo cual apunta a la rapidez del combate y la huida de las tripulaciones ucranianas de equipos en buen estado” Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram

En un vídeo publicado por Defensa, varios militares rusos revisan las máquinas de combate ucranianas ocupadas, algunas de las cuales todavía están con los motores en marcha.

”Aquí está el tan alabado Leopard alemán. Oh, hay dos funcionando. Este es un Bradley”, afirma un soldado que recoge un lanzagranadas RPG de una de las máquinas de combate.

”No es tan terrible”, añade el soldado frente a un tanque con una cruz alemana en un lateral.

Según Defensa, los soldados rusos que revisan los trofeos pertenecen a la agrupación militar Vostok (Oriente) de las Fuerzas Armadas de Rusia.

La última semana los combates en el este de Ucrania han ganado en intensidad, con avances ucranianos que han logrado reconquistar cinco localidades pero que enfrentan una encarnizada resistencia rusa.