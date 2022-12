La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 308 desde su comienzo el pasado 24 de febrero, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 28 de diciembre la guerra llegó a su día 308, en el que Vladimir Putin prohíbe venta de petróleo a países con tope de precios al petróleo ruso.

En tanto del lado bélico los ataques rusos continúan hacia Jersón en busca de recuperar ese territorio hasta con 33 misiles en las últimas 24 horas.

Por su parte los soldados rusos alistados en el ejército ucraniano dicen que no son traidores.

Los acuerdos de paz parecen no llegar, ya que Rusia ha advertido que mientras Ucrania no acepte la anexión de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón ellos no harán ningún tipo de negociaciones.

Alrededor de 6 mil 884 civiles han muerto y 10 mil 847 han resultado heridos desde el inicio de la guerra, según ha confirmado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las cifras reales, alerta la ONU, podrían ser mucho más elevadas.

Rusia zanja que no hay “plan de paz” con Ucrania si no aceptan la nueva realidad de las regiones anexionadas

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha subrayado este miércoles que no hay “plan de paz” alguno con Ucrania si no tiene en cuenta el actual estatus de las cuatro regiones ucranianas anexionadas recientemente tras la celebración de unas dudosas consultas populares que no han sido reconocidas más allá de Moscú y Minsk.

Las palabras de Dmitri Peskov son en respuesta a unas declaraciones del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, sobre un proyecto de paz que pretende presentar en febrero en el seno de Naciones Unidas.

Dmitir Peskov ha señalado que “para empezar, hasta el momento, no existe un plan de paz ucranio de ningún tipo” y que no será posible “si no se tiene en cuenta la nueva realidad” de las cuatro regiones -Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Donetsk- que Moscú se ha anexionado.

“Cualquier plan que no tenga en cuenta estas particularidades no puede pretender ser un plan de paz”, ha zanjado el jefe de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin, informa la agencia TASS.

Vladimir Putin y Dmitri Peskov, porta voz de Rusia (VYACHESLAV OSELEDKO / AFP)

Rusia intensifica los ataques para retomar Jersón con 33 misiles en las últimas 24 horas

Las tropas rusas han intensificado la ofensiva para retomar la ciudad de Jersón, en el sur, con el lanzamiento de más de 30 misiles contra objetivos civiles en las últimas 24 horas.

También se ha registrado el despliegue de vehículos blindados y tanques, según ha denunciado este miércoles el ejército ucranio.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado en su parte mañanero de que las fuerzas del Kremlin están atacando zonas pobladas en la orilla del río Dniéper con morteros y artillería.

Kiev logró retomar la ciudad de Jersón el pasado mes de noviembre, pero desde entonces el ejército ruso sigue lanzando ataques desde la otra orilla del río.

Los combates se han intensificado también en la ciudad de Bajmut, en el este, así como en Svatove y Kremina, donde Ucrania intenta romper las líneas defensivas rusas.

Guerra Rusia Ucrania (IHOR TKACHOV / AFP)

“No somos traidores”, dicen combatientes rusos alistados en el ejército ucraniano

Su número es confidencial pero los “centenares” de rusos que luchan junto a los soldados ucranianos en la región de Donetsk (este), en una legión llamada “Libertad de Rusia”, no se consideran “traidores”, informa la agencia de noticias AFP.

Cuando su portavoz, “César”, se reúne con periodistas, suele llevarlos ante las ruinas de un monasterio ortodoxo en Dolina, en una zona retomada por el ejército ucraniano hace unos meses.

La cúpula dorada destrozada, los escombros y los iconos religiosos tirados por el suelo son, según él, la muestra de “cuáles son los valores de Putin”.

“No lucho contra la patria, lucho contra el régimen de Putin, contra la tiranía”, dice “César”, un hombre apuesto de ojos azules. “No soy un traidor. Soy un verdadero patriota ruso”, asegura.

Creada al principio de la guerra, la Legión de Combatientes Rusos, cuyo emblema es un puño cerrado coronado por las palabras “Libertad” y “Rusia”, forma parte del cuerpo internacional de voluntarios del ejército ucraniano.

Según “César”, la legión cuenta con “varios centenares” de rusos que, tras recibir dos meses de entrenamiento, fueron desplegados a partir de mayo en el Donbás, la región minera del este de Ucrania que Moscú intenta conquistar totalmente.

Sus hombres están desplegados sobre todo en Bajmut, uno de los puntos más calientes del frente oriental, escenario de encarnizados combates entre tropas rusas y ucranianas desde hace varios meses.

Se dedican principalmente a la artillería y están bajo el mando de oficiales ucranianos.

“Son combatientes motivados y profesionales, hacen su trabajo a la perfección”, declaró un oficial ucraniano bajo condición de anonimato.

Los reclutas han sido sometidos a numerosas entrevistas, pruebas psicológicas e incluso a un detector de mentiras para evitar cualquier riesgo de infiltración.

Guerra Rusia Ucrania (VALERIY SHARIFULIN / AFP)

Vladimir Putin prohíbe venta de petróleo a países con tope de precios al petróleo ruso a partir de febrero

Rusia prohibirá a partir del 1 de febrero de 2023 la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso, fijado a principios de diciembre en 60 dólares el barril por la Unión Europea, el G7 y Australia.

“El suministro de petróleo y de productos petroleros rusos a entidades jurídicas extranjeras y otros particulares está prohibido si estas implementan el tope a los precios” decreto firmado el martes por Vladimir Putin

El decreto de Vladimir Putin que estará en vigor entre el 1 de febrero y el 1 de julio, matiza que la prohibición podrá no aplicarse en casos individuales en virtud de “decisiones especiales” de la presidencia.

El tope de 60 dólares por barril tiene por objetivo restringir los ingresos de Rusia y al mismo tiempo permitir que Moscú siga abasteciendo al mercado global.

Implementado al mismo tiempo que un embargo de la UE sobre las entregas marítimas de petróleo ruso, el límite está fijado de forma que Moscú no pueda eludir el embargo vendiendo su petróleo a terceros países a un precio más elevado.

Rusia ha asegurado que el tope de precios no afectará a su campaña militar en Ucrania y se mostró confiada en encontrar nuevos compradores.

La decisión de Vladimir Putin no alteró demasiado los precios del petróleo, que llevan tres semanas cerca de su nivel más alto.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió 0,48% a 84,33 dólares y el West Texas Intermediate, también para entrega en febrero, cedió 0,03% a 79,53 dólares.

Rusia es el segundo mayor exportador del mundo de petróleo y, en 2021, todavía fue el segundo principal suministrador a los países de la Unión Europea.

Sin embargo, los dirigentes europeos afirman que un 90% de las importaciones de crudo ruso se paralizarán este año para protestar contra la invasión de Ucrania.