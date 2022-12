La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 300 desde su comienzo el pasado 24 de febrero, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 20 de diciembre la guerra llegó a su día 300, en el que António Guterres, secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ve posible negociaciones por la paz entre Rusia y Ucrania a corto plazo.

En medio de las hostilidades, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este lunes a instituciones y ciudadanos de todo el mundo apagar las luces el próximo 21 de diciembre como gesto de solidaridad con Ucrania.

La campaña, bautizada #LightUpUkraine, insta a apagar las luces en apoyo a Ucrania, afectada por los apagones ocasionados por los ataques rusos, a las 20:00 horas (hora local) del próximo miércoles 21 de diciembre.

A las puertas de la temporada navideña, está previsto que monumentos de todo el mundo, como el centro Rockefeller de Nueva York, la londinense plaza de Trafalgar o el Ayuntamiento de París se sumen a la iniciativa, según un comunicado difundido por el Gobierno ucraniano.

La campaña además aspira a recaudar por lo menos diez millones de dólares para financiar la compra de un millar de generadores eléctricos para permitir el funcionamiento de los hospitales ucranianos.

Mientras que Groenlandia, territorio autónomo danés que no pertenece a la Unión Europea (UE), suspendió discretamente su acuerdo pesquero con Rusia para 2023, informó el Ministerio de la Pesca.

En la reunión de Vladimir Putin y Alexandr Lukashenko, líderes de Rusia y Bielorrusia, hablaron de cooperación unilaterales y hasta militares, sin embargo no hubo indicios del conflicto con Ucrania.

Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexandr Lukashenko, debatieron el lunes las relaciones entre ambos países pero guardaron silencio sobre el conflicto en la vecina Ucrania, en el que Minsk podría verse implicado directamente ante las presiones de Moscú.

”Acabamos de resumir todo nuestro trabajo en formato ampliado y descubrimos que nos alejamos un poco de los temas gubernamentales. Pero rectificamos y debatimos todo el conjunto de las relaciones ruso-bielorrusas. Los asuntos sociales y económicos” Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia

Alexandr Lukashenko agradeció a su homólogo ruso por haberle visitado en Bielorrusia, el primer viaje de Putin a este país desde 2019.

El presidente bielorruso expresó la esperanza de que “la gente valorará nuestras decisiones”.

Por su parte, Vladimir Putin destacó que ambos países “minimizan de un modo seguro y efectivo la influencia de las sanciones en sus economías”.

”Juntos hemos resistido la presión de las sanciones por parte de los estados inamistosos, los intentos de aislar a Rusia y Bielorrusia en los mercados globales” Vladimir Putin

El mandatario ruso calificó de “clave” la cooperación industrial entre ambos países y adelantó que Moscú y Minsk acordaron “los principales parámetros de la formación de precios en la esfera de la energía”, uno de los puntos más importantes para Bielorrusia, que busca recibir gas barato de Rusia.

Según Putin, Moscú y Minsk ya han cumplido “más del 60 %” de los mil pasos de la integración previstos para los próximos años.

Pese a la propagación de informaciones de que los mandatarios debatirían los preparativos de una nueva fase de las hostilidades en Ucrania, en las que participarían también las tropas bielorrusas, Alexandr Lukashenko y Vladimir Putin guardaron silencio al respecto, al referirse apenas a la creación de un “espacio de defensa unido”.

”En el marco del cumplimiento consecuente de nuestra doctrina militar conjunta, Rusia y Bielorrusia hacen planes militares conjuntos. Contamos con una agrupación regional militar ruso-bielorrusa.

En la actualidad en territorio de Bielorrusia practican unidades militares de nuestro país”, señaló Putin.

Además, recordó que ambos países crearon “un sistema único de defensa antiaérea”, sin vincular directamente ninguna de estas iniciativas al conflicto en Ucrania.

No obstante, ante la advertencia expresada anteriormente por el jefe del Estado Mayor ucraniano, Valeri Zaluzhny, de que Rusia podría implicar al Ejército bielorruso en la campaña ucraniana, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, le aconsejó “tomarse un descanso” porque estaba “agotado”.

Según el representante de la Presidencia rusa, las informaciones sobre la implicación de las tropas bielorrusas en el teatro de operaciones ucraniano “son especulaciones infudadas y absurdas”.

Presidentes de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y Rusia, Vladimir Putin (EFE)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes Bajmut, una ciudad que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace meses y que representa un punto crítico del frente oriental de Ucrania, informó su servicio de prensa.

“Se reunió con militares, habló con ellos y condecoró a nuestros soldados”, indicó la fuente, sin aportar más detalles.

Aunque Volodímir Zelenski visita con regularidad zonas situadas en la línea del frente, su visita a Bajmut, en el Donbás, parece el más arriesgado de todos los viajes que ha hecho.

“Zelenski en Bajmut. El presidente más valiente de la nación más valiente”, comentó el vice primer ministro, Mijailo Fedorov, en Telegram.

Desde el verano, los rusos intentan controlar Bajmut, antaño conocida por sus viñedos y sus minas de sal. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, en febrero, tenía unos 70 mil habitantes.

En los últimos meses, ambos bandos registraron importantes pérdidas en combates ocurridos en torno a esa localidad.

Las tropas rusas reivindicaron la captura de pueblos y zonas situados cerca de Bajmut pero el municipio, y parte de sus alrededores, parecen estar controlados por las fuerzas ucranianas.

“Las fuerzas rusas habrían perdido posiciones al sur de Bajmut el 18 de diciembre y continuado con sus ataques terrestres cerca de Bajmut y de la ciudad de Donetsk”, comentó en su informe diario del lunes el centro de análisis Institute for the Study of War, radicado en Estados Unidos.

Volodímir Zelenski con un militar en la Guerra Rusia Ucrania/AFP (STR / AFP)

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró el lunes que no es optimista sobre las posibilidades de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de paz en un futuro cercano.

”Creo que la confrontación militar va a continuar y creo que aún tendremos que esperar un momento en el que sean posibles negociaciones de paz serias. No nos hacemos ilusiones de que una verdadera negociación de paz sea posible en un futuro inmediato” António Guterres, secretario general de la ONU

Aunque aseguró no ser optimista por ahora, el jefe de Naciones Unidas recalcó que la guerra tendrá que acabar de forma negociada, pues no hay una solución militar a este conflicto.

Ese final de la guerra, insistió, debería además ajustarse a la Carta de Naciones Unidas, que entre otras cosas exige el respeto de la independencia e integridad territorial de los estados.

Sobre la situación sobre el terreno, Guterres denunció la reciente “escalada” llevada a cabo por Rusia, con “duros bombardeos” de la infraestructura eléctrica que “están teniendo un impacto dramático en las condiciones de vida” de la población y que “tendrán consecuencias terribles para el futuro”.

Además, apuntó qué hay “muchos rumores sobre posibles nuevas ofensivas” justo en un momento en el que habría que evitar una nueva escalada.

Ante la falta de una coyuntura propicia para las negociaciones de paz, Guterres dijo que la ONU va a seguir centrándose en la implementación del Acuerdo del Mar Negro para la exportación de cereales ucranianos y para facilitar el flujo de fertilizantes rusos.

También dijo que Naciones Unidas está muy interesada en acelerar el intercambio de prisioneros de guerra entre los dos bandos y está ofreciendo “plataformas de diálogo” para esta y otras cuestiones.