La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 191 después de su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Para este viernes 2 de septiembre la guerra llega a su día 191 en el que se reporta que la misión de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), logró visitar la planta nuclear de Zaporiyia.

Sobre la seguridad que esta comprometida de la planta nuclear de Zaporiyia, el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Robert Mardini, dijo que es momento de “dejar de jugar con fuego y tomar medidas concretas para proteger esta instalación y otras similares de cualquier operación militar”.

Por otra parte el Estado mayor del ejército ucraniano dio parte por la noche de “bombardeos masivos” rusos en los alrededores de Járkov (noreste), la segunda ciudad del país, así como en Zaporiyia (sur) y en Kramatorsk, Bajmut y Sloviansk (este).

Adicionalmente, la ONG Human Rights Watch denunció que las fuerzas rusas están trasladando por la fuerza a civiles a zonas bajo su control desde el comienzo de la invasión de Ucrania.

En la parte energética Rusia podría reanudar el suministro por el gasoducto Nord Stream el sábado, aunque sigue mostrando acciones complementarias a las sanciones que le ha hecho Occidente por la guerra.

Rusia amenazó el jueves con suspender el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo a los países que decidan limitar el precio del crudo ruso.

“Si imponen restricciones a los precios, simplemente no suministraremos petróleo y productos derivados de petróleo a las empresas o Estados que las imponen, ya que no trabajaremos de manera no competitiva”

Alexander Novak, viceprimer ministro ruso en declaraciones recogidas por la agencia oficial TASS