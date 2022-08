La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 189 después de su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Para este miércoles 31 de agosto la guerra llega a su día 189 en el que la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) parte de Kiev hacia planta nuclear de Zaporiyia, en tanto Ucrania acusa a Rusia de ataques cerca de esta central.

En medio de estas tensiones, ayer se reportó la muerte del último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijaíl Gorbachov, quien puso fin hace más de treinta años a la Guerra Fría, falleció en Moscú a los 91 años de edad.

Por otra parte la misión de la OIEA coincide con un recrudecimiento de los combates en la cercana región sur de Jersón y en la cuenca minera del Donbás en el este del país.

El lunes, las tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva en el frente sur, un movimiento previsto por los analistas ante el estancamiento del conflicto en el Donbás.

El ministerio de Defensa ruso aseguró el martes que Ucrania encajó una “derrota” en su contraataque en el sur, sufriendo “bajas a gran escala” de más de mil 200 soldados y 150 vehículos militares.

Sus tropas rusas también bombardearon otras ciudades ucranianas como Járkov (noreste), donde al menos cinco personas murieron en un ataque contra el centro urbano, o Mikolaiv (sur), donde fallecieron dos personas y 24 resultaron heridas.

Ante el conflicto, los ministros de Defensa de la Unión Europea, reunidos el martes en Praga, empezaron a planificar un programa de entrenamiento para soldados ucranianos.

“Hay muchas iniciativas, pero las necesidades son enormes”, dijo el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, esperando “un acuerdo político general y global” al respecto.

Más complicado es el consenso en la propuesta de prohibir la entrada de viajeros rusos al territorio de la Unión Europea, que debe ser objeto de discusión de los ministros de Asuntos Exteriores este miércoles en Praga.

Por las numerosas sanciones hacia Rusia, el país soviético también presiona al bloque europeo, reduciendo sus exportaciones de gas al resto del continente, que ha visto dispararse los precios de la electricidad.

Rusia suspendió nuevamente el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, indicó el miércoles el operador de la infraestructura Entsog.

El gigante energético ruso Gazprom confirmó por su lado que había suspendido “por completo” sus entregas hacia Europa debido a unas obras de mantenimiento que durarán tres días.

“Los trabajos de mantenimiento previstos sobre una estación de compresión de gas han comenzado”, indicó en su cuenta de Telegram el grupo energético, que ya había avisado previamente de esta incidencia.

El Nord Stream conecta los campos gasísticos de Siberia con el norte de Alemania, desde donde se exporta el gas a otros países europeos.

El presidente ruso Vladimir Putin rindió homenaje este miércoles al fallecido exdirigente soviético Mijaíl Gorbachov, quien, a su entender, tuvo “un gran impacto en la historia del mundo”.

Mijaíl Gorbachov estuvo en el poder entre 1985 y 1991, desencadenando la desaparición de la Unión Soviética durante su mandato.

Vladimir Putin, para quien la desaparición de la URSS es la “mayor catástrofe geopolítica” del siglo XX, ha pasado gran parte de su gobierno de más de 20 años tratando de revertir partes del legado de Gorbachov.

Las autoridades ucranianas acusaron este miércoles a Rusia de bombardear la ciudad donde se encuentra la central nuclear de Zaporiyia, en momentos en que se espera la llegada de una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Dmitro Orlov, alcalde pro-Kiev de Energodar, actualmente exiliado, publicó por su parte en Telegram imágenes del consejo municipal de esta ciudad con la fachada dañada. Este edificio se encuentra a varios kilómetros del lugar donde está la central nuclear.

Evhen Yevtushenko afirmó que los rusos, que controlan Energodar y la central, bombardearon la ciudad para culpar a las fuerzas ucranianas.

La situación ha avivado la preocupación mundial. El jefe del OIEA, Rafael Grossi, debe inspeccionar la instalación con su equipo de 13 personas.

La misión de inspección del Organismo Internacional de la Energía Atómica partió desde Kiev el miércoles hacia la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por el ejército ruso en el sur de Ucrania, blanco de bombardeos en las últimas semanas, al parecer ya lograron llegar a la central nuclear.

La mayor central nuclear de Europa se encuentra justo en la línea del frente entre fuerzas ucranianas y rusas, que se acusan mutuamente de los bombardeos.

Rafael Grossi, director de este organismo regulador de la ONU llegó el lunes a Kiev al frente de un equipo de 13 personas, explicó que pasarán “unos días” en el lugar e informarán sobre sus conclusiones al volver.

La central nuclear está desde marzo en manos de Rusia que, según Kiev, habría desplegado cientos de soldados y almacenado munición en sus instalaciones.

Inicialmente, Ucrania temía que una visita del OIEA a Zaporiyia legitimara la ocupación rusa del lugar, pero después respaldó la misión si el equipo partía del territorio bajo su control.

Esto implicará que los inspectores deberán cruzar la línea del frente con garantías de seguridad de ambos lados.

En su habitual discurso nocturno, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció que Rusia seguía “sus provocaciones” en las zonas por las que debía pasar la misión para llegar a la planta.

“Espero que el equipo del OIEA pueda empezar su trabajo”, afirmó Volodímir Zelenski, que se había reunido antes con Rafael Grossi y había tildado la situación de “extremadamente amenazante”.

“Los ocupantes no han abandonado la planta, continúan los bombardeos y no retiran las armas ni la munición del lugar. Están intimidando a nuestro personal. El riesgo de catástrofe nuclear debido a las acciones rusas no disminuye”

Volodímir Zelenski