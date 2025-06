La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1218 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 25 de junio de 2025, Vladimir Putin y Donald Trump entablan importante llamada telefónica, “necesito ayuda contigo”, le dijo el mandatario estadounidense a su homólogo ruso.

Un ataque ruso con un misil balístico mató el martes a nueve personas y dejó más de una decena de heridos graves en la ciudad de Dnipró, donde varios edificios civiles y un tren de pasajeros sufrieron destrozos.

El ataque coincide con el comienzo en La Haya (Países Bajos) de la cumbre anual de la OTAN, en la que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, espera conseguir más financiación para producir armamento que le permita repeler este tipo de ataques.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes que habló con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien le ofreció ayuda para lidiar con Irán, a lo que Trump le respondió que prefería mejor cooperación de Moscú en relación al fin de la guerra en Ucrania.

“Vladimir (Putin) me llamó y me dijo: ‘¿Puedo ayudarte con Irán?’. Le dije: ‘No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo’ (...) Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia”

Donald Trump a periodistas a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en cumbre de OTAN