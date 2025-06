La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1217 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 24 de junio de 2025, Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso acusa de injusto comprar conflicto ruso-ucraniano con Medio Oriente.

En tanto, un ataque lanzado a plena luz del día por el Ejército ruso contra la región de Dnipropetrovsk mató a 7 personas, según informó el gobernador, Serguí Lisak, que cifró el número de heridos en cerca de setenta y advirtió de que el balance de fallecidos podría aumentar.

En su cuenta de X, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, denunció a su vez que el ataque provocó daños “en un tren de pasajeros” y en escuelas, guarderías y un hospital.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que es “injusto” comparar el conflicto entre Israel e Irán con el de Rusia con Ucrania.

Al intervenir en el Foro Internacional “Lecturas de Primakov”, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Ucrania incumplió sus obligaciones de no crear amenazas a la seguridad de Rusia.

“La amenaza a la seguridad militar y la destrucción por ley de todo lo ruso son las causas fundamentales, cuya continuación no teníamos derecho a permitir, no permitimos y ya no permitiremos. Por lo tanto, decir que estas guerras son similares es injusto”

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso citado por la agencia TASS