La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1119 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 18 de marzo de 2025, Kiev dice estar lista para la paz este año.

La llamada entre Vladimir Putin y Donald Trump mantiene a la expectativa a Europa, así como a Ucrania que se mantiene en espera de los resultados de esta conversación, mientras que dio sus primeros pasos para un alto al fuego.

Entre los temores de Europa van que las tropas estadounidenses se retiren de sus territorios y después sean atacados por fuerzas rusas presuntamente.

Por otra parte, Vladimir Putin, este martes desveló el número exacto de las sanciones impuestas contra Rusia.

El líder ruso aseveró que se han impuesto 28 mil 595 sanciones a personas físicas y jurídicas rusas, una cifra superior al conjunto de sanciones impuestas contra el resto de países del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado la opinión de que el Ejército ucraniano haya fracasado en la provincia rusa de Kursk debido a la suspensión de la ayuda militar estadounidense.

“No, en absoluto. Todo lo contrario”, respondió el mandatario a la pregunta de la periodista sobre este tema.

“Mañana hablaré con el presidente Putin de Rusia para salvar a unos soldados que están en graves problemas. Están capturados esencialmente,<b> </b>están cercados por soldados rusos“, señaló. ”Creo que si no fuera por mí, ya no estarían aquí. Conseguí que no hicieran nada en este momento”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos