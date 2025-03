La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1112 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 11 de marzo de 2025, Estados Unidos advierte a Kiev que tendrá hacer concesiones para lograr un alto al fuego.

Mientras que los duros ataques siguen porque tres personas han muerto y 17 han resultado heridas, incluido tres niños, como resultado del ataque masivo de drones ucranianos lanzado la madrugada de este martes contra la provincia de Moscú y la capital, ha informado el Ministerio ruso de Salud.

Varias personas que resultaron heridas en el ataque siguen hospitalizadas, entre ellas un menor.

Dos de las víctimas murieron a sus heridas en hospitales locales, mientras que la tercera víctima perdió la vida en un incendio que se desató en un aparcamiento en la ciudad de Domodédovo tras la caída de los restos de un dron ucraniano.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este martes que las fuerzas de defensa antiaérea del país han derribado 343 vehículos aéreos no tripulados lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la noche, 91 de ellos en la región de Moscú.

Según el organismo ruso, el mayor número de aparatos aniquilados se registró en la provincia de Kursk, con 126 drones derribados. Se trata del ataque de drones más masivo de los llevados a cabo por Kiev en 2025, afirman.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, calificó el ataque como el “más masivo” desde el inicio de la operación militar especial.

Entretanto, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal por atentado terrorista “en relación con los ataques masivos a la región de Moscú por parte de drones ucranianos”.

Tras lanzar la madrugada de este martes un ataque con vehículos aéreos no tripulados contra Moscú estaría intentando frustrar la tendencia emergente hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano, sugirió el vocero del presidente ruso, Dmitri Peskov.

De esta forma respondió Peskov a la pregunta de los periodistas si el Kremlin vincula el número récord de drones interceptados con las esperadas negociaciones.

“Todavía no hay negociaciones. Mientras tanto, los estadounidenses, según sus propias palabras, intentan comprender hasta qué punto está preparada Ucrania para las negociaciones de paz. Todavía no hay negociaciones, por lo que no hay nada que perturbar por ahora. Pero es cierto que la tendencia emergente puede verse significativamente arruinada“

Dmitri Peskov, vocero del Kremlin