Guerra Rusia Ucrania día 1107: Rusia rechaza despliegue de tropas europeas en Ucrania; Volodímir Zelenski agradece apoyo a la Unión Europea y más

La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1107 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 6 de marzo de 2025, líderes de los Veintisiete definirán su postura respecto al apoyo en defensa hacia Ucrania, toda vez que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a la Unión Europea por el apoyo.

En ese contexto, Rusia advirtió que no permitirá el despliegue de tropas europeas en Ucrania, que supondría la participación total de la OTAN en el conflicto armado.

Por otra parte, Elon Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, acusó que la Unión Europea no quiere un alto al fuego, sino “la guerra eterna”.

Desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, Elon Musk mandó un mensaje a los líderes europeos respecto a sus intenciones de desplegar apoyo y defensa en Ucrania.

Guerra Rusia Ucrania día 1104: Donald Trump pausa ayuda militar a Ucrania; acusan a Volodímir Zelenski de no querer terminar el conflicto armado y más

¿Qué es la disuasión nuclear? Francia plantea que Europa la use frente a Estados Unidos y Rusia

Sobre el tema, Elon Musk acusó que la Unión Europea no quiere que acabe la guerra entre Rusia y Ucrania, “quieren la guerra eterna”, acusó a través de una publicación en X.

Su mensaje se da en medio de las intenciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por alcanzar las negociaciones de paz y un alto al fuego del conflicto.

Además, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, recién declaró que es mejor para Ucrania el conflicto que la paz, ya que dijo que si se termina la guerra ahora, sólo se le daría a Rusia la oportunidad de que pueda atacar a otro país europeo.

Volodímir Zelenski agradeció hoy jueves 6 de marzo a la Unión Europea por reiterar su apoyo a Ucrania al externar que “no está sola”.

Lo anterior lo expresó en su llegada a una cumbre extraordinaria en la que se definiría la postura de los líderes de los Veintisiete, y previo a que conversara con ellos sobre la defensa y apoyo europeo a Ucrania.

“Estamos muy agradecidos de que no estamos solos y eso no son solo palabras, lo sentimos (...) Dieron una fuerte señal al pueblo ucraniano, a los combatientes, a los civiles, a todas nuestras familias, y es genial que no estemos solos. Lo sentimos y lo sabemos. Muchas gracias por todo”.

Volodímir Zelenski