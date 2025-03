La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1105 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 4 de marzo 2025, Kremlin cree que suspensión de Donald Trump a apoyo militar a Kiev impulsará participación en negociaciones.

Pese a que Estados Unidos ya dejó de apoyar a Ucrania económicamente, la jefa del ejecutivo de la Unión Europea propuso un plan de 800 mil millones de euros para reforzar las defensas de los estados miembros de la UE, además de proporcionar a Ucrania fuerza militar.

Mientras que el gobierno británico, que ha liderado los esfuerzos europeos para evitar que Trump presione para terminar la guerra en términos que podrían favorecer a Moscú, dijo en un comunicado que sigue “absolutamente comprometido con asegurar una paz duradera en Ucrania”.

La Casa Blanca evalúa levantar sanciones a Rusia, según Reuters

Washington está elaborando un plan para potencialmente aliviar las sanciones a determinadas entidades e individuos rusos mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca restablecer los lazos con Moscú y facilitar el fin del conflicto en Ucrania, según informó el lunes Reuters, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La Casa Blanca ha pedido a los departamentos de Estado y del Tesoro que redacten una lista de sanciones que podrían aliviarse para que los funcionarios estadounidenses las discutan con representantes rusos en los próximos días como parte de las amplias conversaciones sobre la mejora de las relaciones diplomáticas y económicas, explicaron al medio los interlocutores.

El mandatario estadounidense podría emitir una orden ejecutiva que permitiría a su Administración iniciar el proceso de relajación de algunas sanciones contra Moscú.

Pero también tendría que buscar la aprobación del Congreso para levantar las medidas sobre ciertas entidades, detalló John Smith, socio del bufete Morrison Foerster y exjefe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Tanto la Casa Blanca, los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, como la Embajada rusa en Washington no han comentado los reportes.

“Vamos a hacer tratos con todo el mundo para conseguir [poner fin a] esta guerra [en Ucrania], incluida Europa” Donald Trump ante la prensa

Las sanciones impuestas contra Rusia desde el comienzo del conflicto en Ucrania en 2022 han incluido medidas destinadas sobre todo a limitar los ingresos de la industria del petróleo y el gas del país.

Los gobiernos occidentales encabezados por Washington impusieron un tope de 60 dólares por barril a las exportaciones petroleras de Rusia.

Trump declaró la semana pasada que Estados Unidos todavía no ha levantado ninguna restricción, si bien no descartó que esta posibilidad sea abordada. “Pero ahora mismo no hemos acordado levantar sanciones a nadie”, declaró.

Vladimir Putin y Donald Trump (Evan Vucci / AP)

Francia y Reino Unido piden en privado a Volodímir Zelenski reconciliación con Donald Trump

Reino Unido y Francia instaron en privado a Volodímir Zelenski a reparar su vínculo con Donald Trump tras el choque verbal en el Despacho Oval.

Los aliados europeos tienen esperanzas de que los líderes puedan reconciliarse, firmar el acuerdo sobre minerales críticos y luego iniciar conversaciones de paz, según Bloomberg.

Pero Londres y París creen que una simple disculpa no será suficiente y que el líder de Kiev tendrá que “humillarse” ante el inquilino de la Casa Blanca, reveló una persona familiarizada con el asunto citada por la agencia de noticias.

Las fuentes del medio señalaron que el “cauteloso optimismo” de los aliados se basa en conversaciones privadas entre líderes europeos y miembros de la administración estadounidense, quienes creen que Trump busca presionar a Zelenski para que se disculpe y firme el acuerdo de tierras raras.

Entre tanto, el plan más amplio presentado previamente por Londres y París implica una tregua inicial entre Rusia y Ucrania para permitir que los aliados trabajen en un proyecto de paz duradero con una coalición de tropas europeas en territorio ucraniano respaldadas por garantías de seguridad estadounidenses.

Emmanuel Macron se reúne con Volodimir Zelensky y Donald Trump en Francia. (redes sociales)

El Kremlin aseguró este martes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de paralizar la ayuda militar a Ucrania impulsará la participación de Kiev en el proceso de paz.

“Es una decisión que, efectivamente, puede empujar al régimen de Kiev a (participar en) un proceso de paz” Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria

Peskov, que se mostró muy cauteloso en su declaración, llamó a esperar primero que se confirme oficialmente la decisión y después a conocer “los detalles”.

Aunque, al mismo tiempo, subrayó que ese anuncio “es el mayor aporte a la causa de la paz” y es que, resaltó, Estados Unidos es el país que más asistencia militar ha proporcionado a Kiev desde el comienzo de la guerra hace tres años.

El portavoz del Kremlin también recordó que los países europeos han manifestado en los últimos días su intención de incrementar el suministro de armamento a Ucrania.

“Es decir, seguramente intentarán compensar los volúmenes de munición y todo lo demás”, dijo, en alusión a los miembros europeos de la OTAN que aportan más de la mitad de la ayuda a Kiev.

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusa desde hace largo tiempo a los países de la OTAN de contribuir con sus suministros militares a alargar la guerra y el sufrimiento del pueblo ucraniano

Trump ordenó este lunes paralizar toda la ayuda militar a Ucrania, incluso la que ya está garantizada o de camino, según confirmó a la agencia de noticias EFE un alto funcionario estadounidense.

Esta medida detiene la entrega del armamento o equipamiento ya en territorio de Polonia y listo para su entrega última a los ucranianos, según reporta Fox News.

La decisión del presidente de Estados Unidos es la primera consecuencia de la discusión que tuvo lugar el viernes pasado en la Casa Blanca entre Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, que el mundo entero pudo ver en directo.

Tanto Trump como varios altos funcionarios estadounidenses han sugerido a Zelenski que deje el cargo para allanar el camino para un arreglo pacífico al conflicto, en consonancia con la línea argumental de Putin, que considera al presidente ucraniano ilegítimo.