La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1097 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 24 de febrero 2025, Volodímir Zelenski ofrece su renuncia a cambio de adhesión a la OTAN cuando se cumplen 3 años del conflicto con Moscú.

En un balance por los 3 años de la guerra Rusia y Ucrania, aseguran que más de 160 mil soldados rusos han muerto, según se desprende de la investigación publicada este lunes por medios independientes, Meduza y Mediazona.

En los primeros tres meses de combates el ejército ruso perdía entre 40 y 60 hombres diarios, cifra que se disparó hasta los 250 diarios en el primer trimestre de 2024.

Según los medios, en 2022 murieron cerca de 20 mil soldados rusos; en 2023 esa cifra rondó los 50 mil y el pasado año ascendió a casi 100 mil muertos .

Meduza y Mediazona no incluyen entre los muertos ni los combatientes de las regiones ucranianas anexionadas por Moscú ni los extranjeros.

El mayor índice de mortalidad entre los militares rusos se registra entre mayo y otoño de 2024, coincidiendo con la ofensiva rusa en las afueras de Donetsk y el norte de la región de Járkov.

Al principio de la guerra la mayoría de muertos son oficiales y militares profesionales, aunque después los mayores índices de mortalidad se producen entre expresidiarios y voluntarios.

Mientras Rusia no anuncia cifras oficiales de muertos desde septiembre de 2022, Kiev y fuentes occidentales estiman en hasta 2 mil diarias las bajas sufridas por las tropas rusas en los últimos meses de ofensiva en Donetsk.

El Estado Mayor ruso asegura que el ejército ucraniano ya no puede modificar la marcha de la contienda, ya que carece de capacidad para producir armamento y movilizar efectivos para compensar las bajas y crear reservas.

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que el líder chino aseguró que Pekín está “contenta” de ver que Rusia y otras partes están haciendo “esfuerzos positivos” para terminar la guerra en Ucrania.

Xi destacó que “al comienzo de la escalada” de la “crisis” de Ucrania presentó varias propuestas básicas, como la iniciativa de paz que tejió el año pasado junto con Brasil, con el objetivo de “crear una atmósfera positiva y acumular condiciones para promover la solución política”.

Asimismo, los dos líderes acordaron durante la llamada “mantener la comunicación y la coordinación a través de diversos medios”, agregó más tarde en un comunicado la Cancillería china, que destaca que la conversación de hoy tuvo lugar a petición de Putin.

Por otra parte, Xi aseguró que los vínculos entre China y Rusia tienen una “fuerte fuerza motriz interna” y un “valor estratégico único”, y que ambos países son “dos buenos vecinos” y “verdaderos amigos” que se apoyan mutuamente en búsqueda de un “desarrollo común”.

El mandatario chino agregó que la relación bilateral “ni está dirigida contra un tercero ni se verá influenciada por nadie”, haciendo hincapié que los lazos seguirán desarrollando “con facilidad” y que “ayudarán al desarrollo de la otra parte, inyectando estabilidad y energía positiva a las relaciones internacionales”.

Por su parte, Putin afirmó, según la Cancillería china, que se compromete a “eliminar las causas fundamentales del conflicto” entre Rusa y Ucrania para “lograr una solución de paz sostenible y duradera”.

También dijo que “es una elección estratégica de Rusia desarrollar las relaciones con China” y que los lazos entre Moscú y Pekín tienen una perspectiva “de largo plazo”.

China ha celebrado las conversaciones entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar una salida a la guerra en Ucrania, un proceso en el que Pekín quiere jugar “un rol constructivo”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abrió este lunes en Kiev una cumbre internacional que cuenta con la presencia de 13 líderes occidentales y tiene como objetivo reafirmar el apoyo de sus respectivos países a Ucrania cuando se cumplen tres años del comienzo de la guerra.

Otros líderes que no están presentes participan de forma remota.

La cita cuenta, entre otros, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

También participan en la reunión el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y los líderes de los países bálticos y nórdicos.

Von der Leyen ha viajado a Kiev acompañada de 24 de sus 27 comisarios.

Zelenski anunció este domingo que varios líderes presentes en Kiev anunciarán nuevos paquetes de apoyo a Ucrania.

La cumbre se celebra en el contexto de los contactos unilaterales con Rusia abiertos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han provocado en Kiev y en las principales capitales europeas temor a que Washington llegue a un acuerdo con Moscú sin contar con Ucrania y Europa.

Adicionalmente, Zelenski sugirió este lunes un intercambio de prisioneros que lleve a la liberación de todos los cautivos de ambos bandos como primer paso para avanzar hacia un final negociado de la guerra.

Zelenski abogó por abordar el proceso de forma gradual, con pasos que contribuyan a crear confianza en las negociaciones.

El presidente ucraniano agregó que está dispuesto a un intercambio de todos los prisioneros de guerra rusos en cautiverio en Ucrania por todos los ucranianos que están en centros de detención rusos.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, declaró en conferencia de prensa el domingo que estaría dispuesto a renunciar a su cargo a cambio de la adhesión de su país a la OTAN.

“Sí, si hay paz para Ucrania, si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy dispuesto... También puedo cambiarlo por (la entrada del país en) la OTAN si hay tales condiciones

Me centro en la seguridad de Ucrania hoy, no dentro de 20 años. Y no pretendo estar en el poder durante décadas. Así que este es probablemente mi objetivo y mi sueño... Si a alguien no le gusta, puede elegir otra ciudadanía”

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania en conferencia de prensa el domingo