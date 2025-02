La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1092 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 19 de febrero 2025, proponen despliegue de tropas en Ucrania tras posible acuerdo de paz.

Pese a los esfuerzos por la paz, el lunes se registró un ataque ucraniano a una estación de bombeo de petróleo de Kropotkinskaya, Rusia.

El ataque fue perpetuado con drones ucranianos contra una estación del Consorcio del Oleoducto del Caspio, fueron dañados varios equipos de energía y una unidad de turbina de gas.

En consecuencia, a pesar de la activación de un sistema de reserva, los volúmenes de bombeo disminuyeron aproximadamente en 30-40 % en comparación con su nivel previo.

Kremlin considera reunión de Riad un “importante paso” para el arreglo en Ucrania

El Kremlin calificó la reunión entre representantes de Rusia y Estados Unidos el martes en Riad como un “importante paso” para el arreglo pacífico en Ucrania.

“Se dio un paso muy, muy importante hacia la creación de las condiciones necesarias para un arreglo pacífico” Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso en declaraciones a la prensa local

Peskov destacó “la voluntad política” mostrada por ambos países en la capital saudí, donde se acordó crear equipos negociadores para buscar una solución pacífica a la guerra, que cumplirá tres años el 24 de febrero.

En cuanto a la negativa reacción ucraniana al encuentro, admitió que “mucho depende” de cuál es la postura que defiende Kiev.

“Por ahora, ustedes ven que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski hace declaraciones bastante contradictorias, pero, seguramente, tarde o temprano formulará su postura” Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso

Consideró “lamentable” el estado de las relaciones con Estados Unidos antes de las conversaciones de Riad, por lo que la cooperación bilateral requerirá primero “reanimación” y sólo después “restauración”.

“Este es el primer paso de un camino bastante largo, obviamente. No es posible arreglarlo en un día o una semana” Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso

Peskov ni confirmó ni descartó que los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadounidense, Donald Trump, puedan reunirse antes de finales de este mes, pero añadió que los ministerios de Exteriores de ambos países aún tienen trabajo por hacer.

Rusia y Estados Unidos acordaron respetar mutuamente sus intereses y normalizar sus relaciones diplomáticas durante las negociaciones celebradas en Riad, pero aún no han comenzado a negociar un arreglo para el conflicto en Ucrania, aseguró la víspera Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

“Las conversaciones han terminado. No ha ido mal. Tuvimos una conversación muy seria sobre todos los asuntos que queríamos abordar” Yuri Ushakov, asesor del Kremlin

Esta fue la primera reunión entre un ministro de Exteriores ruso y un secretario de Estado de Estados Unidos desde la mantenida en enero de 2022, un mes antes del inicio de la guerra, entre Lavrov y su homólogo Antony Blinken.

Inicia reunión de alto nivel para la paz entre Moscú y Estados Unidos en Arabia Saudí (Especial)

ONU proponen despliegue de tropas en Ucrania tras posible acuerdo de paz

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, abrió a la posibilidad de desplegar fuerzas de mantenimiento de paz en Ucrania, una vez se haya alcanzado un acuerdo para resolver el conflicto que se prolonga ya tres años tras la invasión de Rusia.

“Creo que sí. Lo estaríamos. Haremos todo lo que podamos para ayudar a poner fin al conflicto” Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general en rueda de prensa diaria

No obstante, el portavoz especificó que “lo primero” es que las partes lleguen a un acuerdo, decidir qué forma adoptaría y que la operación se realizase siempre “en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad” de Naciones Unidas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, acordaron avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países y comenzar a trabajar en un plan para poner fin a la guerra en Ucrania “lo antes posible”.

Rubio y Lavrov, que se reunieron en Riad (Arabia Saudí), acordaron “poner las bases para cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo”, según un comunicado emitido por la portavoz de Estado, Tammy Bruce.

Zelenski ha asegurado que no aceptará ningún acuerdo sobre su país al margen de Kiev y a espaldas de sus aliados europeos.

“Está claro que cualquier solución al conflicto en Ucrania tendrá que implicar tanto a Ucrania como a la Federación Rusa” Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general en rueda de prensa diaria

António Guterres, secretario general de la ONU (SPENCER PLATT / Getty Images via AFP)

Donald Trump dice que no se opondría al despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se opondría al despliegue de tropas de una misión europea de paz en Ucrania, algo que abordaron los líderes europeos en su reunión en París.

“Si quieren hacer eso, genial. Estoy totalmente a favor. Si quieren hacer eso, creo que estaría bien” Donald Trump, presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa

Además Trump aclaró que en ningún caso desplegará tropas estadounidenses.

El republicano sugirió que podría haber tropas europeas sobre el terreno como parte de un acuerdo de paz, para garantizar que se respetara la tregua entre Ucrania y Rusia.

“No me opondría en absoluto”, recalcó Trump, quien apuntó que no le correspondería a Estados Unidos desplegar a sus fuerzas porque Ucrania “está muy lejos”.

El mandatario apuntó que el Reino Unido y Francia han comentado esa posibilidad, algo que a Trump le parecería “un gesto hermoso”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, organizó el lunes una reunión en París con los mandatarios de España, Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, además de los responsables de la Unión Europea y la OTAN, para diseñar la estrategia europea sobre Ucrania ante las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos.

Pero los líderes se mostraron divididos sobre la conveniencia de discutir ahora que Europa envíe a Ucrania tropas de paz para garantizar un eventual acuerdo de paz negociado por Moscú y Washington.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó este martes de “inaceptable” el eventual despliegue de tropas de países europeos en Ucrania, aduciendo que todos ellos son miembros de la OTAN.