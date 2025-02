La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1090desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 17 de febrero 2025, preparan delegaciones de Rusia y Estados Unidos reunión para la paz.

Pese a los esfuerzos para lograr la paz entre Rusia y Ucrania hay resistencias, en tanto la guerra y los destrozos en el campos de batalla continúan porque el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video del funcionamiento del cañón autopropulsado 2S5 Giatsint-S de 152 mm.

Según el organismo, esta arma está diseñada para alcanzar baterías de artillería, destruir defensas, suprimir puntos de control, destruir personal, potencia de fuego, armamento y equipo militar enemigo.

“La potencia del Giatsint es asombrosa. El cañón de 152 mm tiene un alcance de unos 30 kilómetros“, reza el comunicado.

Se detalla que el paquete de munición del cañón incluye un nuevo tipo de proyectiles de fragmentación con forma aerodinámica mejorada, proyectiles de chorro activo y munición correctora.

Desde el Ministerio destacaron que “este brillante representante del ‘ramo de artillería’ fue apodado ‘brazo largo’ por los militares”.

Además, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo estar preparado para desplazar tropas británicas a Ucrania para contribuir a las garantías de seguridad en el país del este de Europa.

Los líderes europeos discutirán la seguridad de la región de forma independiente de Estados Unidos y el posible despliegue de tropas en Ucrania en una reunión de emergencia en París, prevista para este lunes, informa Financial Times.

Financial Times

Según tres interlocutores del periódico, el principal objetivo de los líderes europeos en París será un posible despliegue de tropas europeas en Ucrania, que se estacionarían detrás, no sobre, una futura línea de alto el fuego como “fuerza de reaseguro”. Sin embargo, Alemania se muestra reticente a la idea.

Los reportes sobre el encuentro de líderes europeos surgen tras las declaraciones de Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania y Rusia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el pasado sábado aclaró que en la mesa de negociaciones sobre el conflicto ruso-ucraniano no tendrán cabida los países europeos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes desde Emiratos Árabes Unidos que no ha sido informado de la reunión que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrá en el día de hoy en Arabia Saudí con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y adelantó que Ucrania no reconocerá ningún resultado fruto de dicho encuentro.

“Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”

Volodímir Zelenski a la agencia Ukrinform en una rueda de prensa desde Emiratos