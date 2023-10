El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, se opone al muro fronterizo, tal como se lo hizo saber a México tras la reunión que mantuvo AMLO con Antony Blinken (secretario de Estado estadunidense).

Esto fue mencionado tras la supuesta orden de Joe Biden de construir unas vallas de muro fronterizo en la frontera con Texas , una de las zonas con más paso de migrantes.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos aclaró que no pudo detener la construcción de otra parte del muro pese a que prometió en campaña que no sucedería, ya que eso es del gobierno anterior .

Gobierno de Estados Unidos se opone al muro fronterizo

En la conferencia de prensa el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas , le hizo saber al gobierno de México que la administración de Joe Biden está en contra del muro fronterizo.

También mencionó que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido sus políticas desde el día uno , asegurando que una presunta reanudación de la construcción del muro fronterizo fue sacada de contexto.

Este argumento fue repetido por el funcionario de Estados Unidos, haciendo mención de que consideran que el muro fronterizo no es la respuesta, pese a que el gobierno se vio obligado a seguir con el proyecto .

Por lo mismo, no hay ninguna nueva política respecto a la construcción del muro fronterizo, sin embargo, el financiamiento de la barrera se dio en la administración pasada y por ley no pueden evitar que sea utilizado .

Finalizó agregando que el gobierno de Estados Unidos actual considera que para lograr una seguridad fronteriza efectiva se necesita un enfoque integral que incluya modernizar los puertos de entrada y el implemento de tecnologías de vigilancia.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena , destacó que en México “creemos en los puentes y no en los muros”, aclarando que presuntamente el gobierno de Estados Unidos no está construyendo el muro, solamente se hará reforzamiento de lo que ya existe.

Joe Biden admite que no pudo frenar construcción de muro fronterizo

Lo explicado por Alejandro Mayorkas en su visita a México respecto a la construcción de otra parte del muro fronterizo, el presidente de Estados Unidos admitió que no pudo detenerlo , ya que por ley, el presupuesto para su construcción ya fue otorgado.

Por lo que no consiguieron que el Congreso de Estados Unidos reasignara el presupuesto, hecho que la ley decreta que no puede ser, a lo que el presidente Joe Biden sentenció que no pudo detener la construcción .

Igualmente, Joe Biden respondió negativamente cuando los medios de comunicación que lo entrevistaban le preguntaron si considera que el muro fronterizo es efectivo .