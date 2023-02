Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en México, rechazó testificar en su juicio en Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas a ese país.

En el día 15 del juicio de Genaro García Luna, el exfuncionario federal rechazó subir al estrado a declarar en el proceso que artraviesa por presuntamente cometer:

Conspiración internacional para distribuir cocaína

Poseer cocaína con el intento de distribuirla e importarla

Falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial

Su decisión fue anunciada luego de que la semana pasada la defensa legal de Genaro García Luna, encabezada por César de Castro, señaló la posbilidad de que el acusado testificara en su juicio, no obstante, días después solicitó que no se le preguntara sobre sus propiedades, petición desechada.

Genaro García Luna decide no testificar en su juicio

En la audiencia de hoy 13 de febrero, a la que asistieron la esposa e hijo de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra y Genaro García Pereyra, el extitular anunció que rechaza declarar en su juicio.

Su notificación fue otorgada al juez Brian Cogan, luego de que en días pasados el extitular de la SSP y su defensa legal consideraron subirlo al estrado a testificar.

No obstante, tras solicitar que la Fiscalía de Estados Unidos no preguntara respecto a las propiedades del exfuncionario, y con la negativa del juez, García Luna anunció su rechazo.

Cabe destacar que previamente, la defensa legal del exfuncionario solicitó al juez instruir al jurado a no hablar sobre una posible decisión del acusado en caso de no testificar en el juicio; ello para prevenir “sospechas” de que algo oculta y no quiere enfrentar a los fiscales.

Jesús ‘el Rey’ Zambada testifica contra Genaro García

Luego de que García Luna compartió su negativa de testificar en el juicio, llegó a la sala de audiencias de la Corte del Distrito Este de Nueva York Jesús Reinaldo Zambada, ‘el Rey’, el testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos.

De esa forma las asutoridades estadounidenses podrían concluir hoy con su desahogo de pruebas y testigos en el caso contra Genaro García Luna con el Rey Zambada; narcotraficante que aseguró haberse reunido con el exfuncionario y entregarle sobornos personalmente.

Información en desarrollo...