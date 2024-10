El empresario sudafricano más rico del mundo, Elon Musk, mostró su apoyo abiertamente hacia Donald Trump en un evento que tuvo lugar hoy sábado 5 de octubre rumbo a las elecciones de Estados Unidos 2024.

El evento al que asistió Elon Musk tuvo lugar en Butler, Pensilvania, en donde Donald Trump sufrió su primer atentado el 13 de julio en un mitin similar antes de ser nombrado como el candidato republicano.

Días después en la Convención Nacional Republicana, Donald Trump se convirtió oficialmente en el candidato republicano para buscar un segundo mandato presidencial en las elecciones de Estados Unidos 2024.

Elon Musk aparece en evento de Donald Trump rumbo a las elecciones Estados Unidos 2024 mostrando su apoyo abiertamente

Elon Musk fue el invitado estrella del mitin de Donald Trump de hoy sábado 5 de octubre en Pensilvania, en donde también convivió con los asistentes incluso después de que terminara el evento rumbo a las elecciones Estados Unidos 2024.

Con un brinco de entusiasmo, Elon Musk subió al escenario y se colocó detrás del muro que protege a Donald Trump, para después declararse parte de “Dark Maga”, movimiento que busca que el republicano regrese para castigar la corrupción.

Después de señalar que era un honor acompañar a Donald Trump, Elon Musk resaltó el atentado que tuvo lugar en Pensilvania, señalando que quién puede gritar “pelea” (fight) después de recibir un disparo.

Igualmente, Elon Musk declaró que estas elecciones en Estados Unidos no son como cualquier otra, ya que de no ganar Donald Trump, no habría más democracia ni constitucionalidad, para proteger la libertad.

Por lo mismo, Elon Musk hizo una demanda a los ciudadanos de Pensilvania, señalando que no hay nada más importante que registrarse para votar en las elecciones Estados Unidos del 5 de noviembre 2024.

El discurso de Elon Musk en el evento de Donald Trump rumbo a las elecciones de Estados Unidos 2024 duró alrededor de 6 minutos, finalizando con las palabras: “vote, vote, vote. Fight, fight, figth”.

Elon Musk's full speech at Trump's rally in Butler, Pennsylvania today. pic.twitter.com/QfRR2SuBUI — DogeDesigner (@cb_doge) October 5, 2024

Donald Trump llamó “monstruo atroz” al autor del atentado en Pensilvania

Al igual que Elon Musk, Donald Trump recordó su atentado en Pensilvania el pasado julio, señalando a Thomas Matthew Crooks, el tirador, como un monstruo atroz que intentó eliminar el movimiento Maga.

Donald Trump señaló que el tirador, “este monstruo atroz” desató la maldad pero debido a la gracia de Dios, “el villano” no consiguió matarlo, así como tampoco terminar con el movimiento más grande que ha visto nunca.

Agregó que no tiene miedo al exterior ni a un nuevo atentado , sino al enemigo interno que es más peligroso, esto ante varios simpatizantes en el evento al que acudió con su compañero de fórmula, JD Vance.

Igualmente, Donald Trump sentenció que la victoria en las elecciones de Estados Unidos 2024 será masiva aunque pueden robarle el resultado, ya que en los últimos 8 años, han intentado arrebatarle su gran futuro.