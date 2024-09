Este fin de semana, Donald Trump estrenó un muro blindado ante los atentados que ha vivido durante su campaña presidencial 2024 en Estados Unidos.

Donald Trump acudió a un mitin de campaña en Carolina del Norte , en donde apareció con un muro blindado debido al atentado que vivió el pasado 15 de septiembre.

Y es que el domingo 15 de septiembre se registró una balacera en el campo de golf en West Palm Beach, Florida, cerca de donde el candidato presidencial estaba en mitin.

El presunto agresor fue capturado por el FBI, e identificado como Ryan Routh, de quien circuló una fotografía en redes sociales.

A través de redes sociales circula la fotografía de Donald Trump, en donde el candidato da su discurso detrás de un muro blindado de cristal.

En el pasado mes de agosto, Donald Trump ya había aparecido con un cristal antibalas en sus mitines, debido al atentado que vivió en Pensilvania el pasado 13 de julio , en donde sí resultó herido.

Sin embargo, este 21 de septiembre, el candidato presidencial de Estados Unidos volvió a aparecer con su muro de cristal blindado, en Carolina del Sur.

No obstante, este muro es más grande que el pasado, y contiene más paredes de cristal, incluso en la parte posterior.

A continuación te mostramos la foto de Donald Trump hablando en público, detrás de su muro blindado para evita otro atentado en su contra, a poco más de un mes de las elecciones 2024.

Igualmente, este 22 de septiembre circuló la entrevista que realizó Full Measure a Donald Trump, en donde el candidato afirmó que si pierde la elección el próximo 5 de noviembre no volverá a presentarse en 2028.

“No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto”

Donald Trump