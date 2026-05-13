El gobierno de Francia decidió aislar el crucero proveniente de Gran Bretaña por un posible brote de norovirus.

Esto luego de que se reportara la muerte de un pasajero de 92 años de edad el pasado 10 de mayo.

Cabe señalar que la causa de la muerte del hombre no ha sido determinada; además se aseguró que no se detectaron síntomas de norovirus en el pasajero antes de su fallecimiento.

Aíslan en Francia crucero de Ambassador Cruise Line por posible brote de norovirus

El crucero Ambition de Ambassador Cruise Line que partió de las Islas Shetland en Gran Bretaña, permanece aislado desde la noche del martes 12 de mayo ante la posibilidad de un brote de norovirus.

Este crucero viaja con mil 187 pasajeros y 514 miembros de tripulación a bordo, de los que, de acuerdo con los reportes, al menos 49 han presentado una afección gastrointestinal.

El norovirus se conoce como un virus estomacal que se propaga en lugares concurridos y cuyos síntomas se presentan entre 12 a 48 horas después de su contagio.

Francia decidió aislar este crucero luego de que autoridades sanitarias de Burdeos reportaran que 3 pasajeros tuvieron que ser aislados en sus camarotes por el posible contagio de norovirus; además no se permitió desembarcar al resto de los tripulantes.

Cabe señalar que este crucero hizo una escala en Belfast, Liverpool antes de llegar a Burdeos, desde donde pretendían partir hacia España.

Aíslan en Francia el crucero Ambition de Ambassador Cruise Line (Ambassador Cruise Line)

¿Cuáles son los síntomas del norovirus?

El norovirus, que ya ha afectado a pasajeros de dos cruceros, en Ambition y el Caribbean Princess, se presenta como una enfermedad gastrointestinal.

Los síntomas que pueden presentarse luego de 12 a 48 horas después del contagio son: