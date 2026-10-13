Gracie Bonilla, mejor conocida en redes como Gracie Bon, es una influencer y modelo en Panamá. Se hizo popular por sus publicaciones de moda y la defensa de la aceptación corporal.

Tras el sismo en Panamá, Gracie Bon acudió a las zonas afectadas para entregar víveres, acción que desató indignación, ya que la influencer pareciera estar “posando” entre los destrozos.

¿Quién es Gracie Bon?

Gracie Bon es una influencer, modelo curvy y creadora de contenido panameña, conocida en internet por sus pronunciadas curvas y su firme activismo por el movimiento body positive.

¿Quién es Gracie Bon? Influencer de Panamá (graciebon)

De acuerdo con la información, Gracie Bon creció en una familia humilde en Río Abajo y, a los 21 años de edad, llegó a pesar 136 kg, lo que le generaba problemas de salud y movilidad.

Dada la gravedad de su peso, decidió realizarse un bypass gástrico y tener nuevos hábitos para mejorar su salud. Las curvas en la cadera y piernas se deben en gran parte al lipedema que padece.

¿Qué edad tiene Gracie Bon?

Gracie Bon tiene 29 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Alexis Nucamendi Gómez?

Dado que Gracie Bon nació el 4 de febrero de 1997, su signo zodiacal es Acuario.

¿Gracie Bon está casada?

Actualmente, Gracie Bon está soltera, pero ha revelado a sus seguidores que estuvo casada anteriormente; contrajo matrimonio a los 18 años de edad y se divorció pocos años después.

¿Quién es Gracie Bon? Influencer de Panamá (graciebon)

En redes, la influencer panameña ha insistido en que su matrimonio fue una relación muy difícil, marcada por el “desamor” y comentarios negativos de su expareja hacia su cuerpo.

¿Gracie Bon tiene hijos?

Gracie Bon no tiene hijos, aunque ha expresado públicamente su deseo de convertirse en madre en un futuro cercano.

En septiembre de 2024, generó un enorme revuelo mediático al anunciar junto a la influencer Karely Ruiz que “criarían juntas” a la bebé que la mexicana esperaba, presentándose como “las dos mamás”.

¿Qué estudió Gracie Bon?

De acuerdo con la información, Gracie Bon tiene formación técnica en Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Industrial.

¿Quién es Gracie Bon? Influencer de Panamá (graciebon)

¿Cuál es la trayectoria de Gracie Bon?

En 2020, Gracie Bon comenzó a subir fotos a Instagram, alcanzando una fama meteórica que la llevó a ser embajadora de marcas internacionales como Fashion Nova.

También ha ganado notoriedad por su faceta musical en el género urbano y por polémicas virales, como su petición formal a las aerolíneas para fabricar asientos más grandes para personas de talla plus.