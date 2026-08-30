Un ferry con 267 personas a bordo volcó y se hundió en las costas al norte Chipre, presuntamente como consecuencia de una fuerte tormenta.

Como saldo, resultaron 8 personas muertas, 20 desaparecidas y 237 ya fueron rescatadas tras el naufragio.

El ferry con 259 pasajeros y 8 tripulantes inició su viaje desde Kyrenia -también conocida como Girne-, al norte de Chipre este domingo 30 de agosto.

Volcadura de Ferry en Chipre deja 8 muertos y 20 desaparecidos

El accidente que dejó 8 muertos y 20 desaparecidos, fue confirmados por el primer ministro turcochipriota Ünal Üsel, ya inició investigaciones a cargo de las autoridades de Chipre.

El capitán fue detenido y de la misma manera los tripulantes, quienes deberán declarar como parte de las investigaciones.

Video muestra pánico de viajeros en Chipre

En uno de los videos difundidos se observa cómo los pasajeros del ferry entran en pánico y empiezan a colocarse los chalecos color naranja.

Helicópteros acudieron al sitio para hacer el rescate de los pasajeros, de la misma manera autoridades de Turquía ayudaron en el rescate.

Tormenta vuelca ferry frente a Chipre

El origen de la volcadura del ferry habría sido por grandes olas generadas por una tormenta, vientos de hasta 160 kilómetros por hora, granizo y fuertes lluvias.

Algunos esperaban a ser rescatados en el agua y algunos más sobre el casco volcado del ferry mientras no se hundía.