Se reveló que un exguionista de South Park registró el dominio Trump-Kennedy Center antes del cambio.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., en Estados Unidos, sigue generando polémica luego de que fuera renombrado.

Este es el exguionista de South Park registró el dominio Trump-Kennedy Center

Toby Morton, exguionista de South Park y Mad TV, intuyó lo que pasaría con el Centro Kennedy, y compró en agosto pasado vía GoDaddy los dominios web:

TrumpKennedyCenter.org

TrumpKennedyCenter.com

En redes sociales, Toby Morton se identifica como “creador de sitios web antifascistas” y cuenta con otros 50 dominios para su comedia.

Morton predijo la medida de Trump que cambió el nombre del Kennedy Center por The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Así se lo reveló Toby Morton al periódico The Washington Post:

“En cuanto Trump empezó a deshacer la junta del Centro Kennedy a principios de este año, pensé: ‘Claramente, su nombre va a estar en el edificio’.” Tom Morton, exguionista de South Park

Dicha decisión, aprobada el 19 de diciembre pasado, ha generado polémica y críticas a Trump, por violar la ley de 1964 firmada por el presidente Lyndon Johnson.

Ante tal situación, varios artistas decidieron retirar sus actuaciones programadas en el Kennedy Center.

Esto hizo el exguionista de South Park con el dominio Trump-Kennedy Center

Los dominios Trump-Kennedy Center que adquirió Toby Morton alojarán contenido satírico sobre el cambio.

El sitio web TrumpKennedyCenter.org, que estará disponible en enero 2026, recibe a los visitantes con el siguiente mensaje:

“Una institución nacional. Dedicado al poder y la lealtad” Sitio web Trump-Kennedy Center

Además de que en tono mordaz anuncia el Año Nuevo con la actuación de “Los bailarines de Epstein”.

Haciendo alusión a la polémica de Trump por su relación con Jeffrey Epstein.

De igual manera, el sitio presenta un mensaje sobre su propósito:

Una continuación sagrada del propósito A partir de enero de 2026, TrumpKennedyCenter.org entra en una nueva era de devoción, unidad y autoridad heredada. ​Existimos para preservar lo que debe perdurar, para honrar lo que no debe ser cuestionado y para reunir a aquellos que entienden que la grandeza no se elige, se reconoce. ​Aquí la tradición no se recuerda. Se mantiene. ​Las ceremonias, reconocimientos y apariciones sancionadas se revelarán a su debido tiempo. La participación no es obligatoria, pero se espera la pertenencia. Sitio web Trump-Kennedy Center

De acuerdo con Toby Morton, asta el momento, la administración Trump no lo ha contactado por los nombres de dominio del Centro Kennedy.